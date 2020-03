Søndagens Premier League-rykter

Ryktene om at Aston Villas største stjerne skal flytte på seg til sommeren fortsetter med uforminsket styrke.

Ifølge The Sun skal Manchester United gjøre klar et tilbud til Jack Grealish. Aston Villa-spilleren skal bli tilbudt hele 150 000 pund i uka om han velger å signere en kontrakt på Old Trafford til sommeren.

Barcelona holder Pierre-Emerick Aubameyang under nøye oppsyn. 30-åringens kontrakt løper ut etter neste sesong og ifølge Sunday Express planlegger katalanerne et fremstøt.

For noen dager siden gikk David Beckham ut og åpent fortalte at han ønsker seg både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo til sin nye amerikanske klubb Inter Miami. Ifølge Sky Sports har nå sistnevnte uttalt at han ikke har noen intensjoner om å forlate Juventus med det første, og at han er fornøyd med å fortsette karrieren i Italia.

De fire Premier League-storklubbene Liverpool, Manchester United, Tottenham og Chelsea holder alle nøye utkikk med canadieren Jonathan David som spiller for belgiske Gent. Ifølge Sunday Express skal klubbene være imponert over 20-åringen som har scoret hele 23 mål denne sesongen. Prislappen skal ligge på rundt 20 millioner pund.

The Athletic skriver at Liverpool er på jakt etter å forsterke angrepet sitt før neste sesong. Med både Adam Lallana og Xherdan Shaqiri på vei ut av portene på Anfield skal nå Klopp og det sportslige apparatet være på vei til å intensivere jakten på nye fjes.

Ifølge Daily Star som igjen siterer tidligere landslagsspiller og nåværende ekspert, Owen Hargreaves, burde Liverpool vurdere Watford-spiller Abdoulaye Doucoure.

Manchester City skal den siste tiden ha vist interesse for Evertons Mason Holgate. Ifølge Football Insider må de lyseblå fra Manchester ut med rundt 40 millioner pund om en overgang skal kunne gå igjennom.

Lørdag ble det rapportert fra Spania at Real Madrid har Erling Braut Haaland øverst på sin ønskeliste som ny spiss før neste sesong. Marca skriver at Haaland vil koste rundt 65 millioner pund om Madrid-klubben bestemmer seg for å gå etter nordmannen.

Ifølge Daily Mail som igjen siterer spanske kilder, skal også Timo Werner være på listen over potensielle spisser til Real Madrid i sommer. Tyskeren som også skal være sterkt ønsket av Liverpool koster etter rapportene rundt 50 millioner pund.

Ifølge tyrkiske Fotosport skal Sheffield United ha fått et bud på 11 millioner pund på Trabzonspor-keeper Ugurcan Cakir avslått. Den 23 år gamle keeperen anses som et stort keeperemne. Også Liverpool, Manchester United og Everton holder Cakir under nøye oppsyn med tanke på en fremtidig overgang.