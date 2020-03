Søndagens Premier League-rykter

Denne mannen kan være løsningen på Guardiolas forsvarsproblemer.

Manchester City er et hav av poeng bak Liverpool i Premier League, og har til tider vist uvanlige svakheter i forsvarsarbeidet. Flere eksperter hevder at City aldri erstattet Vincent Kompany på en god måte etter at den belgiske midtstopperen valgte å forlate klubben, og klubben har også fått merke skadefraværet til Aymeric Laporte.

Nå ønsker Pep Guardiola å styrke forsvaret til neste sesong, og han skal være villig til å bruke 80 millioner pund på å signere Inters Milan Skriniar som regnes som en av Europas mest spennende midtstoppere, skriver Sunday Express.

Chelsea skal ikke være helt fornøyd med Kepas prestasjoner, og er dermed på utkikk etter en ny målvakt. Chelsea-manager Frank Lampard skal være en stor beundrer av Dean Henderson, leiesoldaten fra Manchester United som har storspilt for Sheffield United denne sesongen. Lampard skal være villig til å betale utkjøpsprisen på 25 millioner pund for 22-åringen, ifølge Daily Star.

Carlo Ancelotti har store planer om å gjøre en del endringer i Everton-stallen neste sesong, og en mann som han ønsker seg til Goodison Park, er Newcastles driblefant Allan Saint-Maximin. Franskmannen skal være verdsatt til 30 millioner pund, skriver The Sun.

Serberen Sergej Milinkovic-Savic har storspilt for et Lazio-lag som jager Serie A-tittelen i Italia. Det har blitt lagt merke til andre steder, og nå skal både Manchester United og PSG stå klare med sjekkheftet. 25-åringen blir imidlertid ingen billig mann, og skal noen kjøpe ham må betale hans utkjøpsklausul på 87 millioner euro, opplyser The Mirror.