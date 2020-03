Søndagens Premier League-rykter

Spanske storklubber både peker ut og dropper interessen for stjernespillere i England.

God søndags formiddag! Det skjer ikke mye på fotballbanene i disse dager. Men det betyr ikke at det blir helt stille i absolutt alle klubblokaler i fotballens verden.

Sunday Mirror skriver at Real Madrid har en ny mann i kikkerten som hovedmål på overgangsmarkedet i neste vindu.

Angivelig dreier det seg om Liverpools stjerneving Sadio Mané (27). Real Madrid-trener Zinedine Zidane ønsker seg senegalseren, og sistnevnte skal ha fått vite om interessen fra Santiago Bernabéu gjennom agentselskapet som representerer ham.

Les også: Hevder Premier League kjøper seg tid: - Total oppløsning

Barcelona ryktes å være på god vei til å kjøpe tilbake Neymar (28) fra Paris Saint-Germain til sommeren. Det blir definitivt ikke billig, og kanskje fører det til at andre påståtte overgangsmål på Camp Nou skrotes.

Sunday Express hevder Barcelona er klare for å legge bort interessen de har hatt for å hente Arsenal-kaptein og stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang (30).

Calciomercato mener å vite at Manchester Citys Riyad Mahrez (29) vurderer en overgang til PSG. Det franske topplaget skal ha vist interesse for å sikre seg Algeries landslagsstjerne til sommeren.

Fotballinteressert? Les dybdesaker i samarbeid med FourFourTwo her

Raúl Jiménez (28) vurderer å søke nye utfordringer, og mexicaneren har ikke lagt skjul på at han kan tenke seg å spille i spansk fotball igjen. Men ifølge Manchester Evening News har Wolverhamptons stjernespiss også muligheter for å gå til Manchester United.

FLYTTER PÅ SEG? Wolverhamptons Raúl Jiménez blir en dyr mann å kjøpe fri, men er ikke uvillig til å prøve seg et annet sted. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos / NTB scanpix)

Wolves er dog klare på at Jiménez ikke får forlate Molineux uten at det blir betalt en høy overgangssum.

Newcastle er interessert i å hente en stadig mer tilsidesatt Phil Jones (28) fra Manchester United, skal vi tro Sunday Mirror.

Les også: Dette er de 12 beste Premier League-lagene gjennom tidene (+)

Sun on Sunday rapporterer at Manchester United forbereder en ny og langt bedre avtale for den Sheffield United-utlånte keeperen Dean Henderson (23). Påstanden er at 23-åringen tilbys en ukelønn på 1,26 millioner kroner av Ole Gunnar Solskjær og kompani. Dette skal etter sigende skremme bort interesen fra ligarival Chelsea.

På Stamford Bridge er Chelsea klare for å by 85 milllioner pund, eller mer enn 1,07 milliarder norske kroner, for Bayer Leverkusen-vingen Leon Bailey (22), skal vi tro Sunday Express.

Manager Frank Lampard er ute flere unge forsterkninger til Chelsea-mannskapet sitt. Barcelonas venstreback Marc Cucurella (21) er utlånt til Getafe denne sesongen. Der har han vekket interessen til Chelsea, men også Napoli, Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen følger ham tett, skal vi tro Mail on Sunday.

I tillegg snuser Chelsea også på den unge tenåringen Harvey Gilmour (14) i Kilmarnock, som er lillebroren til blåtrøyenes midtbanetalent Billy Gilmour (18). Dette melder Sun on Sunday.

Les også: Dette er Afrikas rikeste mann. Nå planlegger han å kjøpe favorittklubben sin i Premier League

Everton-manager Carlo Ancelotti kommer til å hente den brasilianske midtstopperen Gabriel (22) fra Lille som den første forsterkningen i sommervinduet, hevder Sunday Mirror.

Goal.com påstår at Tottenham er på jakt etter Valencias Geoffrey Kondogbia (27). Formen til den defensive midtbanespilleren skal ha vekket interessen til Spurs-manager José Mourinho. Kondogbia har også fortid i klubber som Sevilla, Monaco, Inter og Lens.