Søndagens Premier League-rykter

Carlo Ancelotti ønsker seg toppscoreren i Serie A, og Arsenal ønsker seg en fransk angrepsspiller.

Det er full stopp i europeisk fotball om dagen, på grunn av korona-krisen som rammer hele verden. Det betyr likevel ikke at klubbene allerede nå legger planer for neste sesong. Carlo Ancelotti har gjort sakene sine ålreit med Everton etter at han ble manager like før jul. Nå ønsker han å slå på stortromma neste sesong ved å signere toppscoreren i Serie A, Ciro Immobile, skriver nettstedet 90min.

Les også: Joshua King i stort intervju: Åpner opp om Solskjær, Haaland og landslaget (+)

Italieneren hamret inn mål før Serie A ble suspendert, hele 27 mål på 26 kamper, og har dermed gode forutsetninger for å lykkes i Premier League.

Les også: Korona-krisen: Premier League-klubbene trues med gigantregning

Det er fortsatt usikkerhet rundt Pierre-Emerick Aubameyangs fremtid i Arsenal etter sesongen, og dermed har Arsenal-manager sett for seg et nytt alternativ på topp.

Ifølge The Mirror ønsker London-klubben å kjøpe Celtic-spissen Odsonne Edouard. Den 22 år gamle franskmannen har vært i strålende form denne sesongen, og scoret 27 mål før skottene stoppet fotballen på grunn av korona-krisen.

Liverpool har vært suverene denne sesongen, så gjenstår det å se om Premier League blir fullført denne sesongen eller ei, men klubben har allerede begynt å planlegge for neste sesong, og i planene til Jürgen Klopp står en spansk midtbanemann høyt på listen.

Les også: Premier League-klubbene vil fullføre sesongen for enhver pris: Nå kommer Gary Neville med et svært uvanlig forslag

The Sunday Express skriver at Liverpool er klare til å bruke 74 millioner pund på Napoli-spiller Fabián Ruiz, og dermed «knabbe» spanjolen rett foran nesa på Barcelona og Real Madrid.