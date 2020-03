Søndagens Premier League-rykter

Kampen om Napolis senegalesiske midtstopper ser ut til å stå mellom de to klubbene i Manchester.

Kalidou Koulibaly skal ha stått på ønskelisten til både Manchester City og Manchester United i lengre tid, men ifølge avisen La Repubblica ligger det nå at til Ole Gunnar Solskjær vinner kampen om Napoli sin forsvarskjempe. De hevder at United er villige til å betale minst 85 millioner euro for den senegalesiske stopperen.

Sunday Express skriver at Liverpool fortsatt leder jakten på Timo Werner fra RB Leipzig, og skulle tyskeren bestemme seg for overgangen til Merseyside, så kan han fort ikle seg trøye nummer 19. Det er det samme draktnummeret han brukte da han slo igjennom i Stuttgart.

Ifølge den spanske avisen Marca skal Real Madrid fortsatt være klare på at de vil selge James Rodríguez, og de hevder at neste steg kan bli Premier League for colombianeren. Der skal nemlig Arsenal være den klubben som ønsker ham aller mest.

Evan N'Dicka har blitt koblet til blant andre Liverpool, men Daily Star hevder at det er Arsenal som leder kampen om Eintracht Frankfurt-forsvareren. 20-åringen har representert Frankrike U16, U18, U19, U20 og U21-nivå.

The Mirror skriver at Manchester United skal være interessert i Real Madrid-stjernen Federico Valverde, som har hatt en forrykende sesong hos de hvitkledde. Laget på Santiago Bernabéu skal ikke være interessert i å forhandle, og peker mot utkjøpsklausulen på smått svimlende 450 millioner euro.

Den italienske avisen Gazzetta dello Sport rapporterer at Lazio er på jakt i Premier League, og skal ha sett seg ut Olivier Giroud og Pedro fra Chelsea som potensielle signeringer til sommeren.

Xherdan Shaqiri kan være på vei vekk fra Liverpool, skal vi tro den engelske radiokanalen TalkSport. De hevder nemlig at Sevilla har gjort det klart at de ønsker å sikre seg sveitseren til sommeren.

Matias Vecino skal være sterkt ønsket av Everton, og den italienske avisen Corriere dello Sport går så langt som i å hevde at uruguayaneren var enig om en overgang i januar. Nå må Everton legge 35 millioner euro på bordet for å sikre seg Vecino fra Inter, skriver avisen.

Ifølge den colombianske nettsiden Antena 2 skal Everton titte på Santiago Arias, som til daglig spiller i Atlético Madrid. Den colombianske høyrebacken har slitt med skader og siden spilt andrefiolin til blant andre Kieran Trippier i klubben.

LeFoot i Frankrike rapporterer at Chelsea og Crystal Palace skal være interessert i Metz-angriperen Habib Diallo. De skal uansett måtte vente seg konkurranse fra Leeds, hevder samme avis.