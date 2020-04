Søndagens Premier League-rykter

Bournemouth forbereder seg på stjernesalg - og storklubber er interessert.

Ettersom Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho (20) nekter å skrive under for Chelsea til sommeren, åpner dette for at Barcelona får solgt playmakeren Philippe Coutinho (27) til nettopp Chelsea i sommer. Det hevder i alle fall den katalanske avisa Sport.

Bournemouth skal være villig til å selge blant andre den norske landslagsstjernen Joshua King (28) i neste overgangsvindu, ifølge The Sun. Samme avis melder at det også kan bli aktuelt å la angrepskollegaen Callum Wilson (28) og vingen David Brooks (22) gå til andre klubber. Dette skal ha fått både Manchester United og Tottenham til å spisse ørene.

Begge har vist interesse for Brooks tidligere. Men dette ble lagt litt på is som en konsekvens av 22-åringens alvorlige ankelskade som har holdt ham borte fra alt spille denne sesongen. I januar forsøkte United-manager Ole Gunnar Solskjær dessuten å sikre seg landsmannen King rett før vinduet stengte.

Det er i tillegg ventet at Bournemouth mister kantspillerne Jordon Ibe (24) og Ryan Fraser (26) gratis i sommer. Arsenal skal ifølge Teamtalk føle seg ganske trygge på at Fraser velger dem når kontrakten med The Cherries er utløpt til sommeren.

Kings gamle lagkompis på Manchester Uniteds reservelag, Jesse Lingard (27), er på vei bort fra United. Han kan også havne i Arsenal etter inneværende sesong, i alle fall om opplysningene til The Athletic stemmer.

TAKKER AV? Jesse Lingard kan være på vei vekk fra Manchester United. Her sammen med tidligere lagkompis og Derby-spiller Wayne Rooney. Foto: Andrew Yates (Reuters / NTB scanpix)

Dette skal være spesielt aktuelt hvis londonklubben ikke lykkes med å sikre seg lånespiller Dani Ceballos (23) fra Real Madrid på en permanent overgang.

Everton-eide Jonjoe Kenny (23) er blitt koblet til Mikel Artetas Arsenal-mannskap tidligere denne uka. Men ifølge den tyske avisa Bild vil høyrebacken heller fortsette i Schalke der han har spilt på utlån denne sesongen.

En annen Everton-spiller det har blitt spekulert i en overgang for i det siste er brasilianske Bernard (27). Midtbanespilleren avviser derimot påstandene om at han kan være på vei til Roma, melder Liverpool Echo.

I Leicester vurderer man å selge den høyreiste spissen Islam Slimani (31) til gamleklubben Sporting, hevder portugisiske O Jogo. Slimani har gjort sakene sine bra på utlån i Monaco denne sesongen.

Tyrkiske Hurriyet skriver at Leicester nå også prøver å sikre seg vingbacken Hasan Ali Kaldirim (30). Den tyskfødte Fenerbahce-spilleren representerer også Tyrkias landslag, og han trives best langs krittet ute på venstresida. Brendan Rodgers får imidlertid kamp om Kaldirim fra Fenerbhces byrival Galatasaray, hevdes det.

West Ham er inne i kampen om å hente den ettertraktede Freiburg-midtstopperen Robin Koch (23). Det påstår i alle fall Daily Star. Andre engelske klubber som Tottenham, Norwich og Leeds skal også ha sendt speidere for å se Koch i aksjon tidligere i sesongen.