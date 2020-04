Søndagens Premier League-rykter

Borussia Dortmund-stjernen jaktes av Premier League-giganter.

Vi starter med mye omtalte Josh Maja. 21-åringen ble godt kjent i den populære Netflix-serien "Sunderland Til I Die". Nå skal den nigerianske spissen være ønsket av West Ham og Crystal Palace. Maja er under kontrakt med Bordeaux, men vurderer en overgang tilbake til England, skriver The Sun.

En annen nigerianer som spiller i England er Odion Ighalo. Spissen er lånt ut til Manchester United fra kinesiske Shanghai Shenhua. Tidligere landslagsspiller for Nigeria, Abdul Sule, uttaler ifølge Goal at Ighalo kan signere for en annen europeisk toppklubb om ikke United kjøper 30-åringen fri denne sommeren.

Ifølge spanske AS er James Rodriguez i samtaler med Manchester United og Juventus om en overgang i sommer.

Football Insider melder at Liverpool er ute av kampen om underskriften til Jadon Sancho denne sommeren. Grunnen skal være den høye prislappen. Manchester United skal være i førersetet om overgang for 20-åringen.

Det er stor interesse for RB Leipzig-stopper Dayot Upamecano. Ifølge Sunday Mirror ligger Arsenal, Tottenham og Manchester City alle langflate etter 21-åringen. Allikevel ser det ikke ut til at noen av Premier League-klubbene lykkes med å få i stand en overgang. Real Madrid skal nemlig være klare til å gjennomføre en overgang og skal ligge best an til å signere Upamecano.

Manchester City vurderer et bud på Boubacar Kamara fra Marseille, ifølge Express.

Samme klubb skal også være favoritter til å signere Lautaro Martinez fra Inter, ifølge The Sun. Barcelona var lenge i førersetet, men det skal ha skiftet den siste tiden hevder avisen.

The Sun melder også at Newcastle er ute etter Rafael Silva fra Benfica kommende sommer. 26-åringen jages av nord-England-klubben som nå vurderer om de har nok penger til å gjennomføre en overgang.