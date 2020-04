Søndagens Premier League-rykter

Flere engelske klubber planlegger for aktivitet på overgangsmarkedet.

Liverpool skal ifølge den italienske avisen Libero være på jakt etter Inters kroatiske midtbanespiller Marcelo Brozovic. Merseyside-klubben skal ha registrert sin interesse til Milano-klubben den seneste tiden og ser på 27-åringen som en potensiell forsterkning neste sesong.

Ifølge flere medier, blant dem Mundo Deportivo skal Arturo Vidal være aktuell for en sjokkovergang til Newcastle. 32-åringen skal være en del av klubbens ny-satsing om de nye eierne lykkes med sin overtakelse av klubben.

Ifølge The Sun skal Arsenal planlegge å tilby Alexandre Lacazette til Atletico Madrid som en del av en avtale som sender midtbanespiller Thomas Partey den andre veien.

Pablo Mari kom på lån til Arsenal fra brasilianske Flamengo. Nå ønsker 26-åringen å gjøre overgangen til London permanent, det melder Sky Sports.

Spanske AS melder at prislappen på PSGs Kylian Mbappe vil synke til så lavt som 35-40 millioner euro som følge av koronakrisen.

Både Arsenal og Everton rapporteres å være på jakt etter Celtics Odsonne Edouard. 22-åringen har imponert for skottene over lengre tid og skal ha tiltrukket seg interesse fra Premier League, melder Le10Sport.

Chelsea skal ha sett seg ut Luca Waldscmidt som en potensiell forsterkning. Tyskeren spiller i Freiburg og ifølge The Sun vurderer nå London-klubben om de skal legge inn et bud.

Ifølge den tyske avisen General Anzeiger har ikke Liverpool vært i kontakt med RB Leipzig med tanke på en overgang for Timo Werner.

Goal melder at Philippe Coutinho er til salgs i Barcelona. Klubben håper at en Premier League-klubb vil legge en stor sum med penger på bordet for å sikre seg den 27 år gamle brasilianeren som for tiden er på lån i Bayern Munchen.

Manchester United, Chelsea og Liverpool skal alle være interesserte i Jadon Sancho. Engelskmannens tyske klubb Borussia Dortmund planlegger nå å tilby 20-åringen er massiv lønnsøkning for å beholde han, det melder tyske Bild.

Ifølge Sunday Mirror har Arsenal forhørt seg med Valencia om Rodrigo Moreno med tanke på en overgang.