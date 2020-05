Søndagens Premier League-rykter

Begge storklubbene i Manchester risiskerer å miste store stjerner.

En av Manchester Citys store stjernespillere, Kevin De Bruyne (28), hinter om at han kan se seg om etter en annen arbeidsgiver hvis klubben ikke når fram med anken mot utestengelsen fra Champions League.

De Bruyne sier i et ferskt videointervju med belgiske Het Laatste Nieuws at to års fravær fra mesterligaen kan bli lenge å vente. City er utestengt fra UEFAs gjevste klubbturnering de to neste sesongene på grunn av brudd på de økonomiske fair play-reglene.

- Jeg bare avventer. Klubben har fortalt oss at de kommer til å anke, og at de er bortimot hundre prosent sikre på at de har rett. Derfor venter jeg og ser hva som skjer. Jeg stoler på laget mitt, sier De Bruyne i intervjuet.

Real Madrid forsøker å sikre seg Paul Pogba (27) fra Manchester United for 70 millioner pund, hevder Sunday Mirror. Beløp tilsvarer rundt 900 millioner kroner etter gjeldende valutakurser.

Pogba var opprinnelig en del av United-manager Ole Gunnar Solskjærs framtidsplaner på midtbanen samme med storkjøpet Bruno Fernandes, men franskmannen ønsker seg stadig bort fra Old Trafford, meldes det.

Roma-trener Paulo Fonseca avslører overfor ESPN at han gjerne vil beholde innleide Chris Smalling (30) i minst en sesong til. Manchester United-stopperen har vært en stor suksses i hovedstadsklubben.

I tillegg er Manchester United-eide Alexis Sánchez (31) skal være ønsket på lån i Roma fra neste sesong av, rapporterer Sky Sport Italia. Chileneren er i skrivende stund på et sesonglangt utlån hos Serie A-konkurrenten Inter.

Overgangseksperten Gianluca Di Marzio føler seg dessuten helt sikker på at Arsenal, og aller mest trener Mikel Arteta, har et sterkt ønske om å hente Atlético Madrids ghaneser Thomas Partey (26). Ifølge Di Marzio er 26-åringen, i likhet med alle andre Atlético-spillere til salgs bare klubben er fornøyd med summen som tilbys.

ØNSKET: Den defensive midtbanespilleren Thomas Partey. Her i aksjon mot Liverpoools Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino på Wanda Metropolitano i Champions League tidligere i år. Foto: Manu Fernandez (AP / NTB scanpix)

Partey er bare én av kandidatene som kan gi tiltrengte penger i kassa hos de rødhvite fra Madrid. Den defensive midtbanespilleren har kontrakt med Atlético helt til 2023, så derfor er det også mulig at klubben selger ham vedf en seinere anledning, tror Di Marzio.

Leicester kommer til å gå for Arsenals- og Skottlands skadeforfulgte venstreback Kieran Tierney (22) dersom de ender opp med å selge Ben Chilwell (23), medner Sunday Express å vite. Chilwell har blant annet vært i søkelyset til Chelsea over lengre tid.

Samtidig er Leicesters defensive midtbaneanker Wilfried Ndidi (23) et overgangsmål for Paris Saint-Germain, rapporterer ESPN. Nigerianeren har kontrakt på King Power Stadium helt fram til 2024 og blir nok ingen billig mann i så måte.

Lille har mottatt et bud på solide 85 millioner euro for den nigerianske angriperen Victor Osimhen (21), skriver franske Telefoot. Budet tilsvarer mer enn 954 millioner kroner og kommer fra en ikke navngitt klubb. Liverpool er angivelig interessert i Osimhen, og 21-åringen er også blitt koblet til Manchester United de siste månedene.

Philippe Coutinho (27) seiler opp som en kandidat til å havne i Newcastle, påstår Sunday Mirror. Den offensive midtbanespilleren til Barcelona, som denne sesongen spiller på utlån i Bayern München, blir angivelig et overgangsmål for Newcastle dersom Mauricio Pochettino blir ny manager hos geordiene.

Både Newcastle og West Ham er blant klubbene som har forhørt seg om sjansene til å hente Real Madrid-spissen Luka Jovic (22), mener nettstedet 90min å vite. Milan er en annen klubb som er blitt rapportert å være med i bildet her.

Southampton har et håp om å sikre seg midtstoppern Axel Diasi (22) fra franske Reims, skriver Daily Mail.

