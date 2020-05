Søndagens Premier League-rykter

Premier League-gigantene rapporteres å være på jakt etter flere forsterkninger i sommer.

Den engelske avisen Express hevder å vite at Manchester United nå har kastet seg inn i kampen om å signere Lautaro Martinez fra Inter. Ifølge avisen skal Ole Gunnar Solskjær forberede et bud på argentineren som også jaktes av Barcelona og PSG.

Tabloidavisen The Sun rapporterer at Tottenham skal ligge best an til å sikre seg underskriften til PSGs Thomas Meunier. Belgieren skal også være ønsket av Manchester United.

Samme avis hevder at Liverpool vil forsøke å snappe opp Arsenals lovende stortalent Bukayo Saka. 18-åringen har vært i samtaler om å forlenge kontrakten på Emirates, men forhandlingene skal visstnok ha stoppet opp.

Liverpool kvitter seg med Pedro Chirivella. 22-åringen er på det nærmeste klar for franske Nantes fra og med i sommer, ifølge flere franske medier.

Tottenham skal være interessert i å signere Bournemouths Ryan Fraser i sommer. Kontrakten til 26-åringen går ut etter sesongen og Tottenham skal ha navnet hans på blokka, ifølge Express.

Ifølge flere italienske medier skal Manchester United, Chelsea og Tottenham alle være interessert i Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio.

Italienske CalcioMercato melder at Napoli og Everton er interesserte i Lille-stopper Gabriel. Italienerne skal være i ferd med å forberede et bud på brasilianeren.

Newcastle ønsker også å forsterke laget. Ifølge Daily Star planlegger de å hente Odysseas Vlachodimos fra Benfica for å gjøre han til klubbens nye førstekeeper. Prislappen skal ligge på rundt 55 millioner pund.

Daily Mail melder at Tottenham ønsker seg de to amerikanske brødrene Taylor og Zach Booth. Taylor (18) er en del av Bayern Munchen sin stall, mens 16 år gamle Zach spiller for Real Salt Lake City i USA.

Express melder at Manchester United har sett seg ut Donny van de Beek som et mål denne sommeren. Nederlenderen skal ha fått tillatelse til å forlate Ajax om det kommer et bud som er innenfor de rammen klubben har satt.

Ifølge The Sun er Boussia Dortmund på jakt etter det som blir omtalt som «den nye Jadon Sancho». Charlie Webster er 16 år og spiller for Chelsea, nå forsøker Bundesliga-klubben å overbevise han om at han skal komme til Tyskland for å utvikle seg videre.

Arsenals stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang er ønsket av Real Madrid. Nå skal spanjolene ha satt en frist til 15. juni for at Arsenal skal bestemme seg for om de vil selge spissen. Det er Mirror som melder dette om spissen som har en kontrakt som går ut i juni 2021.