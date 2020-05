Søndagens Premier League-rykter

Hevder Paul Pogba er på vei bort fra Manchester United.

Daily Express melder at Pogba skal være på vei til Juventus og viser til franske L'Equipe som mener partene er svært nære en avtale. Samtidig vil Juventus tilby franskmannen Adrien Rabiot til United i håp om å få ned prisen på Pogba.

Paul Pogba har også vært koblet til Real Madrid de siste årene, og Mundo Deportivo mener at Zinedine Zidane fortsatt ikke har gitt opp håpet om å sikre seg Manchester United-stjernen.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Chelsea skal være i ferd med å få overført pengene for Alvaro Morata fra Atletico Madrid. The Sun skriver at det er ventet at London-klubben vil bruke de 48,5 millioner pundene på nye signeringer denne sommeren.

Inter skal ha fått øynene opp for Tottenham-spiller Tanguy Ndombele. Franskmannen ble tidenes dyreste Tottenham-kjøp da han ble signert fra Lyon i fjor sommer, men midtbanespilleren har til gode å overbevise i Spurs-drakten. Nå skriver Daily Star at Inter vil forsøke å signere Ndombele. Tottenham skal imidlertid være lite interessert i å kvitte seg med 23-åringen.

Det er ventet at Newcastle snart vil få nye saudiarabiske eiere som står klare til å bruke millioner på nye spillere. Nå melder Daily Mail at Crystal Palace-stjerne Wilfried Zaha topper klubbens ønskeliste. Det er ventet at Zaha vil koste nærmere 60 millioner pund.

Brasilianeren Fred har tatt store steg i Manchester United-drakten denne sesongen. Nå forteller han, med litt glimt i øyet, til avisen Esporte Interativo at han håper Manchester United signerer flere brasilianere.



Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Daily Express skriver at Chelsea har meldt seg på i kampen om Celtic-talentet Daniel Kelly. Klubben er imidlertid bare én av svært mange Premier League-klubber som følger den unge midtbanespilleren meget nøye. Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool og Leicester er blant noen av de andre klubbene som også har blitt koblet til Kelly.