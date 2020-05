Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær ser ut til å være tilbake i front i kappløp om stopperprofil.

Agent Mino Raiola har begynt på å snakke med Juventus om en overgang i sommer for Manchester United-stjernen Paul Pogba (27), rapporterer Le 10 Sport i Pogbas hjemland Frankrike. Også Real Madrid og Paris Saint-Germain hevdes å fortsatt ha interesse for Pogba.

I motsetning til spekulasjonene om en overgang til Liverpool tidligere denne helga, settes Napolis midtstopperbauta Kalidou Koulibaly (28) igjen i forbindelse med Manchester United.

De røde djevlene er angivelig favoritter til å sikre seg senegaleseren, etter at PSG, Barcelona og Real Madrid har trukket seg ut av diskusjonen. Dette mener i alle fall The Sun å vite.

Manchester United skal dessuten ha hatt samtaler med agenten til Juventus' Adrien Rabiot (25) den siste tida, skal vi tro Daily Mirror. Også Arsenal og Everton påstås å være interessert i den franske midtbanespilleren.

Everton og manager Carlo Ancelotti har sett seg lei på Barcelonas vage svar angående et mulig salg av midstopperen Jean-Clair Todibo (20). Nå krever blåtrøyene fra Merseyside klart svar fra katalanerne, rapporterer Sport.

ETTERSPURT MANN: Jean-Clair Todibo (til høyre). Her i aksjon for Schalke mot Achraf Hakimi og Borussia Dortmund i forrige uke. Foto: Martin Meissner (AP / NTB scanpix)

«The Toffees» skal ha tilbudt Barcelona 22 millioner euro, eller rundt 242 millioner kroner, for franske Todibo. Den unge stopperen er nå på utlån i Schalke 04, der avtalen hans løper ut i slutten av juni.

Daily Star mener å vite at midtstopper David Luiz (33) kan være på vei bort fra Arsenal neste sommer. Tabloidavisa siterer brasilianeren på at han alltid har ønsket å avslutte karrieren i Benfica, klubben han spilte for i perioden 2007-2011.

Samme avis hevder Ainsley Maitland-Niles (22) trolig forlater Arsenal til sommeren. Den anvendelige backen har havnet et godt stykke bak i køen om en plass på laget til trener Mikel Arteta.

Samtidig fortsetter Arteta jobben med å sikre seg venstrebacken Nicolás Tagliafico (27) fra Ajax, melder Daily Mirror.

Chelsea har hengt seg på byrivalen Tottenhams påståtte interesse for den polske spissen Arkadiusz Milik (26). Det hevder i alle fall Daily Express. Napoli-eide Milik skal ha blitt pekt ut av Spurs som en mann som kan avlaste kaptein Harry Kane (26) helt i front, men nå har også Chelsea begynt se nærmere på 26-åringen.

Milik har tolv fultreffere for Napoli denne sesongen, og endte på 20 scoringer i 2017-18.

Tidligere Tottenham-manager Tim Sherwood sierhan ikke klarer å se for seg Harry Kane spiller for en annen Premier League-klubb. Ei heller Manchester United, som har blitt koblet til Englands landslagskaptein de siste månedene.

Sherwood tror Kane kunne gått til klubber som Real Madrid, Barcelona eller Bayern München dersom Spurs-motgangen fortsatte over lang tid. Likevel spår han Kane blir værende på White Hart Lane ut karrieren.

