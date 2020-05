Søndagens Premier League-rykter

Manchester United skal være åpne for en Pogba-byttehandel.

Den italienske nettsiden Calciomercato hevder at Manchester United ikke er imot ideen om å inkludere Adrien Rabiot i en potensiell byttehandel med Juventus, som ville sendt Paul Pogba andre veien. Klubbene skal uansett være uenige i hvor mye Rabiots verdi ville ha vært i en byttehandel der Juventus også skulle ha betalt et mellomlegg, hevder avisen.

Liverpool skal være en av klubbene som tettest følger situasjonen rundt Ousmane Dembélé i Barcelona, skriver den spanske avisen Mundo Deportivo. Han skal anses som en backup dersom klubben ikke signerer Timo Werner fra RB Leipzig, skriver avisen, som også hevder at Juventus er interesserte.

Gazzetta dello Sport hevder at Juventus skal være åpne til å selge angriperen Federico Bernardeschi når overgangsvinduet åpner til sommeren, og både Manchester United og Chelsea skal stå klare til å komme med tilbud.

Ifølge spanske AS, som igjen siterer franske L'Équipe, så skal Inter allerede ha pekt seg ut en erstatter for Lautaro Martínez, dersom han velger å gå til Barcelona. Da skal nemlig Alexandre Lacazette fra Arsenal stå øverst på ønskelisten.

Le10Sport hevder at Paris Saint-Germain har gjort det første fremstøtet på serbiske Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio, og har kommet med et bud på 60 millioner euro. Den storvokste midtbanemannen har ofte blitt koblet til Manchester United.

Italienske Calciomercato hevder at flere italienske klubber kjemper om signaturen til Jan Vertonghen, som er på utgående kontrakt i Tottenham. De navngir Roma og Inter som klubber som ønsker belgieren.

Den spanske avisen Estadio Deportivo skriver at Sevilla og Newcastle er de to klubbene som ligger fremst i køen dersom Liverpool velger å selge Xherdan Shaqiri til sommeren.

Mundo Deportivo hevder at Barcelona har gjort Coutinho tilgjengelig for lån neste sesong, og det skal være flere lag i Premier League som er interesserte. Blant dem er Newcastle, Arsenal og Chelsea, hevder avisen.

Nettstedet Africa Top Sports hevder at Everton fortsatt er interessert i å hente den kongolesiske stopperen Christian Luyindama til sommeren. Han spiller til daglig i tyrkiske Galatasaray.

Den venezuelanske tankspissen Solomón Rondón har fortalt TNT Sports at han er åpen for en gjenforening med Newcastle, dersom de tas over av de saudiarabiske eierne. Han er for tiden i kinesiske Dalian Yifang.