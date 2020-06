Søndagens Premier League-rykter

Kai Havertz-beundrere i England kan bli utkonkurrert, og har ikke Chelsea sikret seg Timo Werner likevel?

Mange er ute etter signaturen til Bayer Leverkusens unge ledestjerne Kai Havertz (20). Nå kan det se ut til at Real Madrid har gitt klubben fra Bundesliga et forslag som blir tøffere å avvise.

Ifølge Bild har det spanske storlaget tilbudt Leverkusen 80 millioner euro for Havertz, et beløp som tilsvarer mer en 845 millioner kroner. I tillegg vil Real Madrid la den offensive midtbaneprofilen være en sesong til på BayArena som lånespiller, før han hentes til Santiago Bernabéu.

Manchester United er blitt nevn blant de andre klubbene som har et sterkt ønske om å hente Havertz.

The Sun mener å vite at Ole Gunnar Solskjær og United vurderer utlån for Daniel James (22) neste sesong. Waliseren blir i så fall tilbudt en ny og bedre kontrakt før han bytter beite.

James har hatt en varierende førstesesong på Old Trafford, men har fått spilletid i såpass mange kamper som 37 etter overgangen fra Swansea. Kantspilleren kan bli nedprioritert i United hvis de røde djevlene lykkes med jakten på Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho (20).

Arsenal-trener Mikel Arteta er villig til å ofre angrepsprofilen Alexandre Lacazette (29) for å sikre seg Atlético Madrids ghanesiske midtbanespiller Thomas Partey (26), melder Sunday Express.

Tabloidavisa melder at Arsenal kan gå for en bytteavtale mellom de to for å få Partey inn på Emirates Stadium. Lacazette har blitt koblet til en Atlético Madrid-overgang i flere måneder.

Både Arsenal og Wolverhampton er interessert i å hente den italienske landslagsspilleren Daniele Rugani (25) fra Juventus, hevder Tuttosport. Midtstopperen har slitt med å få spilletid etter at trener Maurizio Sarri ankom klubben.

Chelsea kommer til å lytte til bud på flere av sine spillere, ettersom de trolig henter flere store stjerner i sommer. Det melder Daily Star Sunday. I tillegg til Hakim Ziyech (27) fra Ajax, er det ventet at blåtrøyene også sikrer seg storscorer Timo Werner (24) fra RB Leipzig.

Direktør Oliver Mintzlaff i RB Leipzig benekter likevel at Chelsea har utløst utkjøpsklausulen på 623 millioner kroner for Werner. Det har nemlig ingen klubber gjort, ifølge Mintzlaff, som siteres på dette av Sky i Tyskland.

En av spillerne som mest sannsynlig går mot et salg bort fra Frank Lampards mannskap på Stamford Bridge er Michy Bathsuayi (26). Den belgiske spissen har slitt med å etablere seg i Chelsea over flere år, og ifølge Sunday Express står West Ham klare til å kjøpe ham fri.

Hammers har også forsøkt å få kloa i Batshuayi tidligere, men den gangen endte han opp på lån hos londonrivalen Crystal Palace. Gjengen på Selhurst Park kan bli en av West Hams konkurrenter om underskriften til Batshuayi igjen i sommer.