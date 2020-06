Søndagens Premier League-rykter

Hevder Liverpool vil kvitte seg med en rekke spillere for å skaffe penger til storkjøp.

Det meste tyder på at Arsenal vinner kampen den franske midtstopperen Dayot Upamecano (21) fra RB Leipzig, rapporterer italienske Tuttosport. Manchester United og Bayern München skal også ha vist interesse for den unge forsvarsbautaen.

Celtic-spissen Odsonne Édouard (22) er imidlertid ikke på vei til Arsenal. Det skal han ha fastslått selv, ifølge Daily Mail. Franskmannen ønsker etter sigende å være en del av et Celtic-mannskap som vil vinne sitt tiende strake ligamesterskap i Skottland.

Sunday Express henger seg på ryktene om at Liverpool-manager Jürgen Klopp ønsker seg Rúben Neves (23) og Adama Traoré (24) fra Wolves, og tar sikte på å betale mer enn 1,3 milliarder kroner for de to. Samme avis mener å vite at Klopp kan kvitte seg med seks profiler for å skaffe penger til det forbløffende dobbeltkjøpet.

Xherdan Shaqiri (28), Divock Origi (25), Dejan Lovren (30), Marko Grujic (24) og Adam Lallana (32) kan alle forsvinne fra Anfield, i likhet med Bournemouth-utleide Harry Wilson (23). Sunday Express stiller også spørsmålstegn ved Liverpool-framtida til Naby Keïta (25) og Georginio Wijnaldum (29).

I Klopps tidligere klubb Mainz sier nåværende trener Rouven Schröder at man håper på å beholde Liverpool-eide Taiwo Awoniyi (22). Spissen fra Nigeria har kontrakt med scouserne i tre år til, men har vært utlånt til Mainz denne sesongen.

RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann uttaler ifølge Mirror at superspiss Timo Werner (24) ikke lenger har en framtid i klubben. Storscoreren har etter alt å dømme takket ja til Chelsea, og ventes å bli meldt klar for londonlaget i løpet av få dager.

WERNER OM BEKREFTELSEN? Timo Werner nærmer seg etter alt å dømme en storstilt overgang til Premier League. Foto: Hannibal Hanschke (Reuters / NTB scanpix)

Skal vi tro Sunday Express har den kommende lagkompisen hans i Chelsea, keeper Kepa Arrizabelaga (25), fått ni kamper på seg til å overbevise om at han er et verdig førstevalg.

Det hevdes at manager Frank Lampard vurderer å hente ny målvakt, og at han skal ha flere profilerte sisteskanser i kikkerten.

Daily Mail skriver at det Chelseas midtbanestrateg Jorginho (28) ikke har snakket med gamletreneren Maurizio Sarri i Juventus siden sistnevnte forlot Stamford Bridge.

Likevel fortsetter den Brasil-fødte landslagsspilleren til Italia å bli koblet til «den gamle dame» i Torino.

