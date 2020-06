Søndagens Premier League-rykter

Wolverhampton-spissen viser storform og skal være ettertraktet av større klubber.

Ifølge italienske Calciomercato er Raul Jimenez ønsket at Manchester United. Nå skal også den italienske storklubben Juventus ha kastet seg inn i kampen om meksikanerens underskrift etter sesongen. Også Real Madrid har Jimenez i kikkerten ifølge flere engelske medier.

Tysk-jamaicaneren Leon Bailey er ønsket av Chelsea, Manchester City og Manchester United melder Daily Mail. Bayer Leverkusen-spilleren som representerer Jamaica skal være verdsatt til rundt 40 millioner pund.

Chelsea skal nå ha avslått en byttehandel med Juventus som ville sendt Miralem Pjanic til London og Jorginho den andre veien, det rapporterer Calciomercato i Italia.

Spanske Marca skriver at Dani Ceballos blir værende på lån i Arsenal ut sesongen. Ifølge den spanske avisen skal 23-åringen nå ha innsett at han kanskje må forlate Real Madrid permanent om Zinedine Zidane fortsetter som manager.

Arsenal skal også ha blitt enig med Flamengo om en permanent overgang for Pablo Mari for rundt 14 millioner pund, det skriver Daily Mail.

AC Milans Franck Kessie er ønsket av Everton og Newcastle, ifølge Tuttosport. 23-åringen fra Elfenbenskysten kan spille sentralt på midtbanen.

Tabloidavisen The Sun skriver at Liverpool frykter å miste Sadio Mane. PSG og Real Madrid skal begge være interesserte i senegaleseren som fremdeles ikke har signert en ny avtale med Anfield-klubben, hele ni måneder etter at han fikk et tilbud.

Ifølge The Sun ønsker Chelsea å kjøpe Manchester Uniteds utlånte keeper Dean Henderson. 23-åringen er utlånt til Sheffield United der han har gjort sakene sine svært godt. Manchester United på sin side ønsker å forlenge kontrakten og satse på Henderson etterhvert.

Samme avis hevder også at Inter ønsker hente Kyle Walker fra Manchester City.