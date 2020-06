Søndagens Premier League-rykter

Åpner for Havertz-salg, mens ting tyder på at Sancho og Haaland blir der de er.

Bayer Leverkusen-trener Peter Bosz innser ifølge The Sun at et salg av kronjuvelen Kai Havertz (21) kan bli gjennomført i august. Klubben endte på femteplass i Bundesliga og greide dermed ikke å sikre seg en sjanse i Champions League neste sesong.

Real Madrid, Manchester United og Chelsea skal være noen av klubbene som kjemper om signaturen til den offensive midtbanestjernen.

Borussia Dortmund føler seg derimot stadig tryggere på at nøkkelspiller Jadon Sancho (20) fortsetter i klubben. Dette fordi man ikke skal ha mottatt noen bud på stjernen, skriver Goal.com.

Samtidig hevder Manchester Evening News at Ole Gunnar Solskjær nekter å avvise et forsøk fra Manchester United på å hente nettopp Sancho når overgangsvinduet åpner.

Erling Braut Haaland (19), en annen av Dortmunds stjerner, ble nylig sitert på at han ikke tenker på noen overgang vekk fra klubben allerede nå. Det var Westdeutsche Allgemeine Zeitung som skrev om uttalelsene til Haaland i forkant av helgas serieavslutning i Bundesliga.

Ifølge italienske Tuttomercatoweb akter Liverpool å komme med et bud til Napoli på stopperbautaen Kalidou Koulibaly (29) en av de nærmeste dagene.

Senegaleseren har blitt koblet til engelske klubber i flere år, men prislappen Napoli-eier Aurelio De Laurentiis har satt på Koulibaly, som tilsvarer 1,08 milliarder kroner har foreløpig skremt unna de fleste interesserte. Likevel sier siste rapportene fra Italia sier altså at Jürgen Klopp nå vil gjøre et skikkelig forsøk på å hente midtstopperen til Anfield.

29-åringen har de siste dagene blitt koblet til Liverpools argeste konkurrent, Manchester City, men da med rundt 865 millioner kroner som rapportert pris. Det hevdes at Koulibaly i tilegg skal ha sagt nei til et framstøt fra Newcastle.

Chelsea er ifølge The Sun fast bestemt på å sikre seg Declan Rice (21) fra londonrivalen West Ham. Tabloidavisa hevder manager Frank Lampard er veldig innstilt på å styrke laget sitt defensivt, og Rice er i så måte en viktig del av planen. Blåtrøyene tror angivelig de kan sirke seg den engelske landslagspilleren for drøyt 540 millioner kroner.

21-åringen har tidligere vært juniorspiller i Chelsea, men som 15-åring meldte han overgang til Hammers. Rice har imponert som defensiv midtbanemann på London Stadium de siste sesongene, men kan også brukes i midtforsvaret.

KJENTE FJES: Chelsea har hatt både Declan Rice (til venstre) og Kevin De Bruyne i rekkene sine tidligere. Blåtrøyene forsøker nå å hente tilbake førstnevnte. Foto: Oli Scarff (AFP / NTB scanpix)

Lampard og Chelsea skal dessuten være lystne på å huke inn den kamerunske Ajax-keeperen André Onana (24). Dette for å erstatte førstemålvakt Kepa Arrizabalaga (25), hevder Marca. Sistnevnte blir koblet til en Valencia-overgang i løpet av sommeren, i noe som påstås å kunne bli et to sesonger langt utlån.

Arsenal er angivelig interessert i å knytte til seg Red Bull Salzburgs ungarske midtbanetalent Dominik Szoboszlai (19), skriver The Sun. Unggutten ble også koblet til Gunners i fjor sommer.

Juventus-direktør Fabio Paratici toner ned snakket om at Adrien Rabiot (25) er på vei til Premier League, melder Sky Italia. Everton, Arsenal og Manchester United har blitt hyppig koblet med franskmannen de siste månedene.

Teamtalk mener å vite at den belgiske Atalanta-backen Timothy Castagne (24) har kommet med en erkjennelse: Nemlig at han ikke kan si nei til Tottenham hvis det kommer et tilbud derfra.

Spurs kommer til å lytte til bud fra kjøpeslystne som viser interesse for spissen Kazaiah Sterling (21), melder Football Insider. 21-åringen har vært på utlån i Sunderland, Doncaster og Leyton Orient fra Tottenhams U23-stall de siste sesongene, men uten å lykkes nevneverdig godt.

Til slutt tar vi med at et konsortium bestående av investorer fra USA og Midtøsten ser etter en Premier League-klubb som kan kjøpes opp. Telegraph skriver at Burnley kan være en kandidat.