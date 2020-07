Søndagens Premier League-rykter

Flere inne i jakten på Bayern München-profil, mens Manchester-rivalene skal ha lagt inn bud på samme spiller.

Bayern Münchens Thiago Alcântara (29) har vært på manges lepper de siste dagene. Det ble først sådd tvil rundt Bayern-framtida til spilleren som er sønn av Brasils VM-gullvinner Mazinho, og om han forlenger med Tysklands mesterklubb. De første koblingene til Liverpool var ikke seine om å dukke opp rundt 29-åringen.

Så ble det påstått at også Manchester City og eks-treneren Pep Guardiola forsøker å lokke midtbanestjernen til seg. Det siste er ifølge Tuttomercatoweb at også Juventus nå er med i klappjakten på Thiago, som faktisk er født i Italia, men har brasilianske foreldre og spansk statsborgerskap.

Den høyt verdsatte midtstopperen Kalidou Koulibaly (29) sier han kan ende opp med å spille i Napoli ut karrieren, tross alle rykter om en oevergang bort derfra. Det melder Gazzetta dello Sport.

Senegaleseren har de siste ukene og månende blitt koblet hyppig til begge to beste lagene i England, Liverpool og Manchester City. Også Manchester United skal være interessert i Koulibaly.

Tuttosport hevder samtidig at både City og United har lagt inn bud på Inter-midstopper Milan Skriniar (25). Begge Manchester-klubbene skal ha lagt 65 millioner euro, tett oppunder 699 millioner kroner, på forhandlingsbordet for slovaken.

130 millioner euro. Eller tett oppunder 1,4 milliarder kroner. Det er prisen Borussia Dortmund krever for å la Jadon Sancho gå i sommer, rapporterer Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Noe å tenke på for Manchester United der, altså.

Leicester har meldt interesse for Real Madrids foreløpige floppkjøp av en spiss, Luka Jovic (22). Men Brendan Rodgers og kompani må ifølge Mundo Deportivo regne med konkurranse om den unge serberen. Milan og Chelsea nevnes som mulige andre destinasjoner for den tidligere Eintracht Frankfurt-storscoreren.

Stoke har fått fram et vidunderbarn i Mohamed Sankoh (16). Lokalavisa Stoke Sentinel er blant dem som tidligere skrevet at Everton, Barcelona og Juventus har følere ute etter den unge spissen fra Nederland. Football Insider mener nå å vite at Chelsea vurderer å by på Sankoh, som per nå tilhører akademiet til den strevende Championship-klubben Stoke.

Chelsea skal også ha blandet seg inn i et annet kappløp om den unge vingen Facundo Pellistri (18) fra Peñarol og Uruguay, mener Calciomercato å vite. Her er angivelig også Manchester City og Juventus.

Det er virkelig i vinden å sette spillere i forbindelse med Chelsea om dagen. Manager Frank Lampard og blåtrøyene hans har muligens overtatt førsteplassen fra Manchester United denne uka, i alle fall når det gjelder i antall spillere som ryktes inn til klubben.

Globo Esporte mener dog å vite at Flamengos midtbanespiller Gerson (23) ikke har interesse av å dra til klubbene han er blitt koblet til i det siste. Hvilke klubber det var? Chelsea og Tottenham.