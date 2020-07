Søndagens Premier League-rykter

Den tidligere Chelsea-kapteinen kan være på vei til sin første manager-jobb

Tottenham skal være interessert i danske Pierre-Emile Hojbjerg fra Southampton. En eventuell overgang for midtbanespilleren har satt fart i ryktene om at Harry Winks kan være på vei bort fra London-klubben, det skriver Sunday Mirror.

The Sun mener å vite at Mason Greenwood er i ferd med å få en ny avtale med Manchester United. Ifølge rapportene vil den 18 år gamle spissen tjene rundt 40.000 pund i uka.

John Terry skal være aktuell som ny trener for Bristol City. Aston Villa-assistenten skal ifølge Sunday Express vurderes som klubbens nye manager etter at Steven Gerrard takket nei til jobben.

Arsenal skal være på jakt etter Sporting Lisboas 17 år gamle stortalent Joelson Fernandes. Han har også tiltrukket seg interesse fra Barcelona og Juventus, skriver A Bola.

Russiske Zenit St. Petersburg planlegger å tilby rundt ni millioner pund for Liverpools Dejan Lovren. Ifølge Daily Mail krever Liverpool opp mot 15 millioner.

Manchester City skal være i forhandlinger med brasilianske Gremio om en avtale verdt 4,5 millioner pund for 17 år gamle Diego Rosa, det skriver Daily Mail.

Newcastle håper at Matty Longstaff vil skrive under på en ny avtale med klubben den kommende uken. 20-åringens kontrakt går ut etter sesongen og ifølge Independent vil klubben gjøre mye for at han skal bli værende.

Carlo Ancelotti uttalte lørdag til Sky Sports at han er trygg på at Everton vil investere de ressursene han krever for å forsterke laget i sommer.

Tidligere Sarpsborg 08-spiss Kyle Lafferty er ferdig i Sunderland. Nå skal han være i forhandlinger med Serie B-klubben Reggina, skriver Sky Sports.