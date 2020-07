Søndagens Premier League-rykter

Stjernespiller kan få sin etterlengtede overgang i sommer.

Ifølge The Times har Crystal Palace gitt beskjed til Wilfired Zaha om at han kan forlate klubben om de får inn et akseptabelt bud på sin offensive stjerne. Ifølge avisen skal denne summen være rundt 40 millioner euro.

Trioen Arsenal, West Ham og Everton er alle interessert i å hente Samuel Umtiti på lån fra Barcelona, det skriver Mundo Deportivo.

Mohamed Salah uttalte lørdag til colombianske La FM Colombia at ingen vet hva som vil skje i fremtiden da han ble spurt om sin fremtid i Liverpool.

Den engelske avisen The Sun melder at Manchester United holder et nøye oppsyn med situasjonen til Jan Oblak i Atletico Madrid. Sloveneren ses på som en mulig erstatter for David de Gea på Old Trafford. Oblak skal ha en prislapp på hele 110 millioner pund.

Ifølge Daily Mail skal Serie B-klubben Benevento være interessert i å hente Daniel Sturridge gratis.

Samme avis melder også at Brigthon har tatt kontakt med Paderborn for å signere 20 år gamle Luca Kilian.

Daily Mail bringer også nyheten om at Daniel Levy har informert Jose Mourinho om at Harry Kane ikke er til salgs denne sommeren.

The Mirror melder at Crystal Palace ønsker å hente Sean Dyche som sin nye manager. Ifølge avisen skal det være flere som har tatt til mordet for at klubben trenger en ny sjef og at Roy Hodgson har gjort sitt.

James Maddison skal nå være i ferd med å signere en ny kontrakt med Leicester, rapporterer The Sun. Dermed legger han alle spekulasjoner på hylla om en mulig overgang til Manchester United.

Samme avis skriver at Lionel Messi ønsker at Marcelo Bielsa skal ta over jobben i Barcelona. 65-åringen ledet Leeds tilbake til Premier League, men har enda ikke signert en ny kontrakt med klubben. Messi skal ønske at landsmannen tar turen til Spania for å få skikk på Barceloan. Både Messi og Bielsa kommer fra Rosario og har Newells Old Boys som sin barndomsklubb.