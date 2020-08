Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær skal angivelig være på jakt etter ny keeper, og skal nå ha rettet blikket mot sønnen til en tidligere lagkamerat.

David De Gea har hatt en skuffende sesong i buret for Manchester United. Ifølge The Sun vurderer United å kjøpe Leicester-keeper Kasper Schmeichel, som da kan følge i sin far sine fotspor. Schmeichel har kontrakt med Leicester i tre år til, men han skal fortsatt være et billigere alternativ en Jan Oblak.

Det er ikke bare keeper som blir ryktet inn til Manchester United. Monaco-midtstopper Benoit Badashile skal også være på de røde djevlene sin ønskeliste, ifølge TF1. Den franske nettsiden melder at United har kontaktet Monaco om en potensiell overgang for 19-åringen. Bayer Leverkusen og Real Madrid har også blitt koblet til Badiashile, som er forventet å ha en prislapp på minimum 30 millioner euro.

Ifølge Sky Sports Italia er høyrebacken Serge Aurier ønsket av AC Milan denne sommeren. Skulle AC Milan selge enten Davide Calabaria eller Andrea Conti, ser klubben for seg Tottenham-backen som den ideelle erstatteren. Monaco har også blitt koblet til 27-åringen.

Tottenham skal ha blitt tilbudt Troy Deeney etter at Watford rykket ned fra Premier League, melder Daily Mail. Spurs undersøker muligheten for en låneavtale for Deeney, men Watford skal være mest interessert i et salg siden kontrakten hans går ut neste sommer.

Aston Villa skal være klare for å betale 5 millioner pund for Crystal Palace-midtbanespiller James McCarthy, skriver Daily Mail.

Leeds skal være interessert i Norwich offensive midtbanespiller Emiliano Buendia, men Norwich ønsker minimum 25 millioner pund for argentineren, melder Daily Mail.

Sassuolo-venstreback Rogerio skal være på Newcastle sin ønskeliste, og klubben skal ha forhørt seg om brasilianeren, skriver Daily Mail. Den 22 år gamle backen skal være Newcastle sitt førstevalg i jakten på ny venstreback etter Danny Rose sitt lån fra Tottenham utløp.

FA-cupmesterne Arsenal skal være villige til å selge unggutten Folarin Balogun for å få inn ekstra penger, skriver Sky Sports. Arsenal ønsker minimum 8 millioner pund for den 19 år gamle midtbanespilleren, og Brentford skal være interessert i ham.