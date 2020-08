Søndagens Premier League-rykter

Liverpool kan bli nødt til å selge for å få tak i spilleren de vil ha, mens Arsenal vil bruke milliardbeløp på forsterkninger.

God søndagsmorgen! Her serveres de ferskeste ryktene rundt klubbene i den øverste divisjonen i engelsk fotball:

Jürgen Klopp skal ha fått en beskjed fra Liverpool-styret: Manageren må selge unna spillere for å skaffe penger til å sikre seg Bayern München-profilen Thiago Alcântara (29), skriver det tyske fotballmagasinet Kicker. En av spillerne som er blitt foreslått å selge er Naby Keïta (25).

Les også: Messi herjet for Barcelona - nå venter gigantoppgjør

Både Leicester og Liverpool er på jakt etter en ny venstreback, og skal vi tro Mail on Sunday ser de to Premier League-klubbene på den samme kandidaten. Kostas Tsimikas (24) fra Olympiakos hevdes å være mannen, og prislappen ligger angivelig på overkommelige 142 millioner kroner.

Liverpool er dessuten interessert i å hente Brighton-stopperen Ben White (22), men det kan virke som Chelsea er villig til å ofre mer for å lokke ligakonkurrenten til å selge. Daily Star Sunday hevder blåtrøyene er villig til å selge Antonio Rüdiger (27) for å skaffe penger til et White-kjøp.

Samme spiller var på en vellykket utlån til opprykkslaget Leeds United sist sesong. De helhvite fra West Yorkshire har forsøkt å kjøpe fri White fra avtalen med Brighton, men skal ifølge Sky Sports ha fått et bud på drøyt 260 millioner kroner avslått.

OMSVERMET: Brighton-eide Ben White. Her i aksjon for Leeds forrige sesong. Foto: Dave Howarth (Pa Photos / NTB scanpix)

En annen Brighton-stopper som kan være på flyttefot er den langstrakte iren Shane Duffy (28). Mail on Sunday hevder nyopprykkede West Bromwich har hatt samtaler med The Seagulls om en overgang.

Samme avis mener å vite at Arsenal selger spissen Alexandre Lacazette (29) til Atlético Madrid for rundt 355 millioner kroner på et premiss: Angrepskollegaen Pierre-Emerick Aubameyang (31) må først skrive under på en kontrakt på Emirates Stadium.

Det kan skje en rad med handler mellom de to sistnevnte klubbene i sommer. Atlético Madrid vurderer nemlig å gjøre en framstøt mot Arsenals midtbanemann Lucas Torreira (24), mener Mundo Deportivo å vite. Men det stopper heller ikke der.

Les også: Rosenborg-profil solgt til storklubb i Tyrkia

Sun on Sunday kan fortelle at Arsenal og trener Mikel Arteta ønsker å bruke 100 millioner pund, eller drøyt 1,18 milliarder kroner, på å kjøpe fri Thomas Partey (27) fra Atlético Madrid, den tidligere innlånte Dani Ceballos (24) fra Real Madrid og Lille-midtstopperen Gabriel (22).

Arsenal trapper også opp søket etter en ny keeper som kan avlaste Emiliano Martínez (27). Dette skjer ifølge Sun on Sunday fordi det fortsatt er uklart hvor lenge førstevalget Bernd Leno (28) kommer til å være satt ut av kneskaden sin.

Bild i Tyskland rapporterer at Jadon Sancho (20) kan vente seg et tilbud om en solid lønnsøkning i en ny Borussia Dortmund-kontrakt hvis Manchester United ikke blar opp prisen laget fra Bundesliga krever for ham. Prislappen ligger på drøyt 1,18 milliarder kroner.

Bayer Leverkusen-direktør Rudi Völler er klar på at Chelsea, eller andre som vil kjøpe stjernespilleren Kai Havertz (21), er nødt til å bla opp over 1,06 milliarder kroner for å få Leverkusen til å selge.

Det sier Völler i et intervju med La Gazzetta dello Sport. Leverkusen-toppen understreker at det er uaktuelt med en nedsatt pris, tross de vanskelige økonomiske tidene under koronakrisen.

Høyrebacken Kyle Walker-Peters (23) nærmer seg en permanent overgang fra Tottenham til Southampton, melder Sunday Mirror. Walker-Peters skal være enig med Southampton om personlige betingelser. 23-åringen spilte siste halvdel av forrige sesong på utlån hos The Saints.

Bournemouth-spissen Callum Wilson (28) er Newcastles nye hovedprioritet på overgangsmarkedet i sommer, skriver Mail on Sunday.

Den offensive midtbanespilleren Ebrechi Eze (22) ser ut til å glippe for Crystal Palace, melder Sun on Sunday. Queens Park Rangers vil ha bortimot 237 millioner kroner for å selge Eze, noe som er det dobbelte av hva Palace mener han er verdt.

Les også Chelsea sjanseløse mot Bayern München