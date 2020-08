Søndagens Premier League-rykter

David Silva kan hentes gratis, og det ryktes at han vil gjenforenes med tidligere lagkamerater på det spanske landslaget.

David Silva har spilt sin siste kamp for Manchester City etter lørdagens Champions League-exit mot Lyon. Ifølge Corriere dello Sport forventes det av spanjolen signerer for Al-Sadd og blir lagkamerat med Santi Cazorla.

Grunnen til at han ønsker en overgang til den qatarske klubben skal være Xavi, som er trener for Al-Sadd. Silva skal også ha takket nei til en overgang til Lazio, ifølge Corriere dello Sport.

LES OGSÅ: Guardiolas formasjonsvalg i tapet mot Lyon vakte oppsikt: - Ikke bra

Chelsea er ifølge The Times nære å signere Leicesters venstreback Ben Chilwell. Overgangssummen for engelskmannen skal ligge på hele 80 millioner euro.

Chelsea skal også være på utkikk etter ny keeper. Men denne gangen blir de ikke koblet til ny førstekeeper. London-klubben skal i likhet med Everton være interessert i Ben Foster, ifølge The Sun. De to klubbene ser på Watford-keeperen som en ideell back-up keeper.

Etter Barcelonas ydmykende tap mot Bayern München i Champions League har ryktene svirret rundt Lionel Messis fremtid. Ifølge The Mirror er Manchester City klare for å betale det som behøves for å hente den argentinske trollmannen.

En mann som kanskje kan få Messi til å bli på Camp Nou er Mauricio Pochettino. Den argentinske treneren skal være Barcelonas hovedkandidat som ny trener, ifølge Daily Star. Noe som imidlertid kan sette en stopper for Pochettino når det kommer til Barcelona-jobben, er hans tidligere opphold som både spiller og trener for byrival Espanyol.

LES OGSÅ: Kjetil Rekdal har fått ny trenerjobb

Leicester forbereder seg på en hverdag uten Kasper Schmeichel og sirkler seg inn på Sevilla-målmann Sergio Rico, melder The Mirror. Schmeichel har blitt koblet til både Chelsea og Manchester United, og Leicester skal visstnok forberede seg på at dansken kommer til å forlate klubben.

Newcastle er interessert i Oxford-kaptein Rob Dickie, hevder The Sun. 24-åringen skal ha imponert i League One forrige sesong, og skal være en billig forsterkning for Newcastle.

Manchester United-unggutten Aliou Traore vil bli lånt ut til Caen neste sesong, melder Goal.