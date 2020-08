Søndagens Premier League-rykter

Hevder Arsenal vinner kampen om viktig forsterkning, og mindre Premier League-klubber jakter på Liverpool-spillere.

Leeds er som kjent tilbake i Premier League, og nå kan det se ut til at man virkelig begynner å jakte forsterkninger på Elland Road. Mail on Sunday skriver at den spanske landslagsspissen Rodrigo (29) er lysten på en overgang fra Valencia.

Sunday Mirror mener samtidig å vite at opprykkslaget er interessert i å hente både Divock Origi (25) og å låne spisstalentet Rhian Brewster (20) fra ligamester Liverpool. Det spørs kanskje om Jürgen Klopp og gjengen på Anfield viser vilje til å la to angripere forlate klubben, men det skader jo ikke Leeds å prøve.

Goal hevder Hertha Berlin ligger best an, men at så mange som sju klubber er med i et kappløp om å sikre seg Serbia-profil og midtbanespiller Marko Grujic (24) fra Liverpool.

Bundesligarivalene Eintracht Frankfurt og Borussia Mönchengladbach skal også være ute etter 24-åringen. Grujic har spilt på utlån i Hertha de siste to sesongene. Både Atalanta og Crystal Palace skal i tillegg ha forhørt seg, mens Aston Villa også vurderer et framstøt, selv om Bournemouths Philip Billing (24) trolig er mer aktuell på Villa Park.

SISTE SOMMER MED GJENGEN? Liverpools Divock Origi (midten) er øsnket hos et annet Premier League-lag. Her feirer belgieren scoring mot Newcastle i ligaen siste uka i juli. Foto: Jan Kruger (Reuters / NTB scanpix)

Manchester Uniteds utsikter til å sikre seg Bournemouth-kantspiller David Brooks (23) er ytterligere forbedret, skriver Sun on Sunday. Championship-laget har erkjent de ikke skal være et hinder for spillere som vil vekk og finne seg nye klubber.

United kan derimot legge forhandlingene om Borussia Dortmunds stjernespiller Jadon Sancho (20) på is fram til neste sommer. Det tror i alle fall Sunday Express.

Hos Arsenal er man blitt enda et hakk tryggere på at stopperen Gabriel Magalhães (21) fra Lille kommer til Emirates Stadium. Dette til tross for at Manchester United, ifølge The Independent, har bedt spilleren om å vente med å ta beslutningen om sin neste klubb.

Corriere dello Sport mener å vite at en telefonsamtale med Arsenal-trener Mikel Arteta skal ha overbevist Gabriel om å velge de røde-hvite fra Nord-London.

The Gunners skal i tillegg ha kastet seg inn i diskusjonen om et av Liverpools store overgangsmål, Bayern Münchens midtbanesprofil Thiago Alcântara (29), melder Mail on Sunday. Det tyske mesterlaget må imidlertid senke priskravet sitt om dette skal bli en realitet.

Både Arsenal og Barcelona har kontaktet den kontraktsløse tidligere Nice-midtstopperen Malang Sarr (21), hevder Daily Mails nettutgave.

Leicester har pekt seg ut Ajax-venstreback Nicolás Tagliafico (27) som erstatter for den engelske landslagsbacken Ben Chilwell (23), skriver Mail on Sunday. Chilwell rykker nærmere en storovergang til Chelsea, ifølge en rekke rapporter de siste dagene.

Nettstedet 90min påstår at en rekke Premier League-klubber har vist interesse for Manchester United-stopperen Chris Smalling (30). Gamleklubben Fulham, Newcastle, Everton og West Ham nevnes som lystne på å hente Smalling.

Manager Carlo Ancelotti i Everton blir mer og mer frustret over klubbens manglende plan på overgangsmarkdet, hevder Daily Star Sunday.

Sunday Mirror skriver at man på Goodison Park har satt en prislapp på den braslianske angrepsstjernen Richarlison (23). Den lyder angivelig på 143 millioner pund, eller tilsvarende 1,69 milliarder kroner.