Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær tilbys landslagsback fra Real Madrid, mens Bayern München-stjerne tilbakeviser at han har bedt om klubbskifte.

Real Madrid-backen Sergio Reguilon (23) er blitt tilbudt til Manchester United, hevder journalisten og Fabrizio Romano. Overgangseksperten mener United er ventet å ta stilling til forslaget om å kjøpe Reguilon snarlig.

Flere rapporter i ulike medier antyder at tilbudet om å hente 23-åringen skal ha inneholdt en fastsatt pris på knappe 320 millioner kroner.

Spekulasjonene rundt Reguilon og Ole Gunnar Solskjærs United-mannskap skjøt fart rett før helga, da landsmann og Spania-kollega David de Gea (29) delte et bilde med seg selv og venstrebacken på Instagram. Keeperen har som kjent et av bærebjelkene på Old Trafford i en årrekke.

Bayern München-stjernen Thiago Alcântara (29) benekter ifølge Manchester Evening News at han har bedt om å få forlate klubben. Den spansk-brasilianske midtbaneprofilen er blitt koblet til både Liverpool og Manchester United de siste ukene.

Mail on Sunday mener å vite at Manchester United, Arsenal og Liverpool alle står klare til å gå for Barcelonas angrepstjerne Antoine Griezmann (29). Dette skal skyldes at Lionel Messi (33) nylig bestemte seg for å bli værende på Camp Nou.

FLYR INN FRA SIDA? Antoine Griezmann kobles plutselig vekk fra Barcelona igjen. Et samarbeid med Lionel Messi som ikke har fungert kan være mye av årsaken. Foto: Joan Monfort (AP / NTB scanpix)

Barcelona konsentrerer seg nå om å selge spillere, hevder Fabrizio Romano. Likevel tilføyer han at storklubbens styre har tatt kontakt med agentene til Memphis Depay (26) og Georginio Wijnaldum (29).

Som nederlandske medier har meldt nylig, er det ventet at Barcelona sender bud til henholdsvis Lyon og Liverpool for Nederland-duoen i løpet av de nærmeste dagene. Barca-trener Ronald Koeman ønsker seg Depay og Wijnaldum sterkt.

Ifølge Romano føler Barcelona seg sikre på at begge kan kjøpes fri for en totalsum på 50-55 millioner euro. Det tilsvarer cirka 529 til 582 millioner kroner. Samme mann tilføyer at Liverpool kommer til gjenoppta jaktingen på Thiago Alcãntara dersom de bestemmer seg for å selge Georginio Wijnaldum.

Liverpool har ifølge Sunday Mirror informert Barcelona om prisen på Wijnaldum. Midtbanespilleren kommer angivelig til å koste katalanerne knappe 178 millioner kroner å kjøpe fri.

Leeds skal på sin side ha rettet konsentrasjonen over på Barcelonas Rafinha (27), påstår Talksport. Midtbanespilleren, som egentlig heter Rafael Alcântara, er lillebroren til den noe mer omtalte Thiago.

Den nyopprykkede klubben fra West Yorkshire ser også ut til å fortsette rekrutteringen av unge talenter. Kroatias U21-landslagsstopper Josko Gvardiol (18) nærmer seg en Leeds-overgang, skal vi tro Mail on Sunday.

Samme avis kan fortelle at Sheffield United satser høyt på et framstøt mot Derby, der forsvarduoen Max Lowe (23) og Jayden Bogle (20) spiller. Lowe og Bogle kan angivelig bli solgt til klubben fra Bramall Lane for 118,5 millioner kroner.

Goal.com hevder dessuten at Sheffield United er favoritt til å sikre seg den unge Bayern München-angriperen Leon Dajaku (19) på lån, foran andre interesserte klubber som Swansea og Torino.

Tottenham forbereder seg på et bud på Watfords tidligere stortalent og midtbanespiller Will Hughes (25). Det melder i alle fall Daily Mirror.

Crystal Palace er ute etter Sassuolos franskmann Jérémie Boga (23), angivelig som en erstatter for Wilfried Zaha (27), rapporterer Sky Sports. Londonklubben må dog regene med skarp konkurranse om den tidligere Chelsea-vingen fra Napoli, Atalanta, Rennes og Bayer Leverkusen.

Chelsea kommer ifølge The Sun til å gi Michy Batshuayi (26) ny kontrakt, før den belgiske spissen blir tilbudt andre klubber på lån. Crystal Palace, West Bromwich og Newcastle hevdes å være interessert.

Samme tabloidavis mener å vite at Chelseas samtaler med Rennes om keeperen Edouard Mendy (29) nå er inne i en viktig fase. Senegalseren blir trolig verdsatt til drøyt 355 millioner kroner.

Football Insider skriver at Fulham er enig med Championship-klubben Bristol City om å låne ut midstopperen Alfie Mawson (26) hele den kommende sesongen.