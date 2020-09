Søndagens Premier League-rykter

Manchester United ser ut til å ha gått seg lei av Sancho-forhandlingene, og Bale nevnes som et mulig alternativ.

Barcelona har satt Mohamed Salah øverst på ønskelisten, hevder Sunday Express å ha kilder på.

Samme avis skriver at Manchester United kan gjøre et fremstøt på Gareth Bale, dersom det ikke blir noen Sancho-overgang.

Leeds ønsker å kjøpe Conor Gallagher fra Chelsea. Det skriver Daily Mail. 20-åringen skal også være ønsket av West Bromwich.

Ifølge Independent har Arsenal akseptert et bud på 20 millioner pund for målvakten Emiliano Martinez. Klubben som spanjolen ser ut til å ende opp i er Aston Villa.

Robin Quaison er ønsket av Burnley, ifølge Daily Mail. Svensken spiller for øyeblikket i den tyske klubben Mainz.

Tidligere Tottenham-stjerne Christian Eriksen kan være på vei bort fra Inter, ifølge Calciomercato.

Tottenham ser ut til å være ute etter en backup for Harry Kane, og ifølge The Sun ser klubben på Metz-spiller Habib Diallo som et alternativ.

The Sun skriver også at Spurs ser på vår egen Joshua King, men at de kan få kamp av klubber som Aston Villa, Fulham og Everton.

Aston Villa er i samtaler med Lyon om overgang for Bertrand Traore, ifølge Daily Mail. Prisen på vingen skal angivelig ligge på omtrent 19 millioner pund.

Chris Smalling sine dager i Manchester United ser ut til å være over. Midtstopperen var forrige sesong på utlån i Roma, og ifølge Sportwitness er både det italienske hovedstadslaget og Smalling selv interessert i en permanent avtale.