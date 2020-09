Søndagens Premier League-rykter

Jose Mourinho skal visstnok ønske å gjenforenes med Jesse Lingard.

Ifølge Daily Star er Tottenham interessert i å signere Manchester Uniteds Jesse Lingard. Tidligere United-trener Jose Mourinho skal ifølge avisen ønske å gjenforenes med 27-åringen i Spurs, som skal være villige til å legge 30 millioner pund på bordet for engelskmannens tjenester.

Valencia skal ha sett seg ut Manchester United-keeper Sergio Romero som et overgangsmål, ifølge The Mirror. Den spanske klubben skal ha kontaktet United for å prøve å få til en avtale på 6 millioner pund for 33-åringen. Romero har vært 2. keeper for United de siste årene, men nå har han havnet enda lengre bak i køen siden Dean Henderson er tilbake i klubben.

Følg overgangsvinduet direkte her!

Norwich-manager Daniel Farke har uttalt at de ikke kommer til å selge den lovende høyrebacken Max Aarons, skriver Goal.com. 20-åringen skal ha vært ønsket av Barcelona, som skal ha hatt lyst til å få engelskmannen på en låneavtale denne sesongen.

Manchester City nærmer seg Sevilla-midtstopper Jules Kounde sin signatur, melder AS. Ifølge den spanske avisen skal det være samtaler mellom klubbene. Sevilla skal ha satt en prislapp på rundt 50 millioner euro for den 21 år gamle stopperen. Ifølge Marca skal City ha fått et bud på 55 millioner euro avslått.

Ifølge The Mirror kan Alex Oxlade-Chamberlain havne i Wolverhampton. Engelskmannen skal være redd for spilletiden sin på grunn av Liverpool sin aktivitet på overgangsmarkedet.

LES OGSÅ: Gareth Bale returnerer til Tottenham

Leeds skal prøve å få signere Manchester United sin ving, Daniel James, hevder The Sun. James ble nesten klar for Leeds i januar 2019, men da gikk overgangen i vasken. Nå skal han ifølge tabloidavisen være tilgjengelig for utlån.

Barcelona sitt håp om signere stjernen Georginio Wijnaldum og Memphis Depay skal mest sannsynlig bli knust av La Liga, hevder The Mirror. På grunn av klubbens finansielle situasjonen må klubben selge før de kan bruke penger på å hente inn den nederlandske duoen, skriver den engelske avisen.

Tanguy Ndombele har vært koblet til Inter og Juventus, men nå skal franskmannen ha bestemt seg for å bli værende i Tottenham, skriver L' Equipe.

LES OGSÅ: Patrice Evra med vill påstand: Nå beklager Sky Sports

Juventus nye trener Andrea Pirlo skal ha sagt at det er liten sannsynlighet for at Barcelona-spiss Luis Suarez kommer til å bli hentet til den italienske storklubben, skriver Football Italia.

Barcelonas nye trener Ronald Koeman skal ha fortalt stortalentet Riqui Puig at han ikke kommer til å bli satset på denne sesongen og børe forberede seg på et utlån, melder Marca.

West Ham skal ha fortalt Chelsea at Declan Rice ikke er for salg, hevder 90min.