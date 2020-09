Søndagens Premier League-rykter

Ny midtstopper skal angivelig være på inn for Manchester City. Da må også en midtstopper ut.

Ruben Dias skal etter sigende være veldig nærme en overgang til Manchester City. Nå skriver velinformerte Fabrizio Romano at Nicolas Otamendi kommer til å bli en del av overgangen. Ifølge journalisten kommer Otamedi til å gå til Benfica mens Dias går motsatt vei. Romano melder at Otamedi selges til Benfica for 15 millioner euro.

Burnley vurderer å legge inn et bud på Celtic-spiller Ryan Christie, melder The Daily Record. 25-åringen skal ha vært på Burnley-manager Sean Dyche sin ønskeliste lenge, men 25-åringen har kontrakt med den skotske klubben til 2022.

Barcelona jobber i kulissene for å sikre seg Memphis Depay, melder Mundo Deportivo. Etter Suarez sin avskjed er Barca nødt til å få inn en ny angrepsspiller, og Ronald Koeman skal visstnok være desperat etter å få tak i sin tidligere elev fra da han trente det nederlandske landslaget.

Det er ikke bare spiss Barcelona er på jakt etter. Høyrebacken Sergino Dest kommer i løpet av søndag formiddag til å signere en kontrakt med Barcelona som løper til 2025, skriver Fabrizio Romano på Twitter. Journalisten melder også at Barca planlegger et bud på Manchester Citys Eric Garcia.

Manchester United nærmer seg det 16 år gamle stortalentet Alex Luna, ifølge The Mirror. Argentineren skal også ha fått oppmerksomhet fra AC Milan.

Martin Ødegaards manager Zinedine Zidane forteller at klubben ikke har noen planer om å signere nye spillere før overgangsvinduet stenger. Real Madrid har kanskje noe overraskende ikke kjøpt en eneste ny spiller denne sommeren, men har i stedet hentet tilbake flere unge spillere fra utlån.

Lyon kommer til å kreve 50 millioner euro for den ettertraktede franske midtbanespilleren Houssem Aouar, skriver RMC Sport. Den franske klubben skal ifølge samme kilde ha takket nei til et bud på 36 millioner euro fra Arsenal for Aouar.

Tabloidavisen The Sun hevder at Chelsea kommer til legge inn et bud på 40 millioner pund for Declan Rice. Avisen hevder også at West Ham håper å få Antonio Rüdiger på lån i retur.

Torino ønsker ikke lenger å signere Arsenals Lucas Torreira, og selv om Atletico Madrid fortsatt er interessert i et lån, skal Arsenal ønske en permanent overgang for den uruguayanske midtbanespilleren, skriver Football London.

Udinese skal ha fortalt Leeds at de bare kommer til å akseptere et bud på 40 millioner pund for Rodrigo de Paul, skriver nettstedet 90 min.

Ifølge Football Insider skal Leeds være klare for å legge inn et bud på Norwichs Todd Cantwell.