Søndagens Premier League-rykter

De engelske storklubbene jobber intenst med å sikre seg de siste forsterkningene før overgangsfristen løper ut.

Etter at Lyon lørdag annonserte at Houssem Aouar blir værende i klubben skal Arsenal nå ha vendt oppmerksomheten mot å få til en låneavtale med Chelsea for Jorginho, det skriver ESPN.

Tottenham sender Ryan Sessegnon på lån til Hoffenheim, skriver flere engelske medier.

FØLG OVERGANGSVINDUET DIREKTE

En rutinert herremann ved navn Theo Walcott skal være tilgjengelig på markedet. Newcastle, West Ham og Crystal Palace skal alle ønske å låne 31-åringen fra Everton, melder Teamtalk.

Manchester United jakter fremdeles Porto-back Alex Telles, men skal ifølge 90min få konkurranse av Manchester City om underskriften.

Chelsea har avslått et lånetilbud fra Bayern Munchen på Callum Hudson-Odoi, det melder Daily Mail.

Barcelona ønske seg Eric Garcia. De har tilbudt rundt 14 millioner euro til Manchester City for 19-åringen ifølge Daily Mail.

Dele Alli har vært litt ute i kulden i Tottenham. PSG planlegger å komme med et lånetilbud før fristen løper ut natt til tirsdag, melder Telegraph.

Edinson Cavani skal være enig med Manchester United om en kontrakt på to år, det melder flere medier lørdag kveld. Spissen vil fly til Manchester for å sluttføre avtalen søndag.

Ifølge journalist Fabrizio Romano er Manchester United også nære å lande en avtale med stortalentet Facundo Pellistri fra Penarol. Uruguayaneren anses som et stort talent og skal koste rundt 10 millioner euro.

Ryktene om nye navn inn dørene på Old Trafford vil nesten ingen ende ta. Jadon Sancho var ute av Dortmund-troppen lørdag på grunn av sykdom, men flere journalister i England melder at Manchester United ikke har gitt opp en avtale, selv om Dortmund er klare på at de ikke kommer til å selge Sancho i dette vinduet.

Tottenham og AC Milan kjemper om å få til en låneavtale med Chelsea for Antonio Rudiger, ifølge Calciomercato.

Leeds har lagt inn et bud på Raphinha hos Rennes, ifølge Goal.

De skal også ha lagt inn et forbedret bud på Todd Cantwell hos Norwich, ifølge Football Insider.