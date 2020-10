Søndagens Premier League-rykter

Begge Manchester-klubbene skal ha pekt ut samme alternativ, mens Liverpool kan få inn en overraskelse i troppen.

Sunday Mirror hevder tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino er i søkelyset til både Manchester United og Manchester City. Begge de to klubbene kan ende opp på managerjakt før den inneværende sesongen er omme.

Samme avis skriver at Man. Uniteds viseformann Ed Woodward ikke vil ha noen betenkeligheter med å sparke Ole Gunnar Solskjær, hvis de røde djevlenes sesong fortsetter på samme skuffende vis. Kristiansunderen er dog ikke upopulær overalt i klubben.

Nylig ble den ferske Manchester United-spissen Edinson Cavani (33) sitert på at tidligere PSG-lagkompis Ander Herrera spilte en sentral rolle for uruguayanerens valg om skrive under for United.

ESPN er blant mediene som nå biter seg merke i del to av klubbens første intervju med Cavani, der han uttaler at manager Solskjær en vel så viktig bidragsyter. - Ja, jeg snakket med manageren, og for å være ærlig, så motiverte også det meg for å komme til United, sier Cavani.

Ifølge italienske La Repubblica ga Inter-spiss Romelu Lukaku (27) sine tidligere lagkompiser fra Manchester United, Ashley Young (35) og Alexis Sánchez (31), en klar oppfordring om å komme seg bort fra klubben da de fikk muligheten. Grunnen skal ha vært en splittet stemning i garderoben på Old Trafford.

Den katalanske avisa Sport melder at en januarovergang bort for Barcelona-profilen Ousmane Dembélé (23) er mulig, og at Manchester United kan få en ny sjanse til å signere den franske angriperen. Dembélé kommer ifølge avisas opplysninger til å koste en kjøperklubb rundt 50 millioner euro, eller omtrent 544,5 millioner kroner.

23-åringen skal først ha vært lunken til å prøve seg i United i høst, men ble angivelig mer åpen for forslaget mot slutten av forrige overgangsvindu. Da var det imidlertid for seint til å få på plass alle detaljene.

TILSKUER: Tottenhams tilbakevendte stjernespiller Gareth Bale så nylig oppgjøret mot Newcastle fra tribuneplass. Foto: Daniel Leal-Olivas (AFP / NTB)

Star on Sunday mener å vite at Gareth Bale kan bli en nøkkelfigur for en eventuell Tottenham-overgang for den walisiske landsmannen Joe Rodon (22) denne uka. Også Leicester er ute etter signaturen til Swanseas forsvarsspiller Rodon, ifølge Sun on Sunday.

Football Insider rapporterer at Tottenham også var ute etter spissen Ollie Watkins (24) i sommer, men at Spurs' styreformann Daniel Levy steilet og tverrvendte da han fikk høre om Brentfords priskrav på 28 millioner pund.

Watkins scoret nylig hat trick da hans nye klubb Aston Villa maltrakterte selveste Liverpool med 7-2 på Villa Park.

Hos scouserne på Anfield kan en liten overgangsbombe være like rundt hjørnet. Skal vi tro Sunday Mirror, så kan Stoke-burvokter Jack Butland (27) være på vei tilbake til Premier League og ikle seg Liverpools keeperdrakt innen få dager.

Manchester City-stjerne Kevin De Bruyne (29) sier det er nok gode spillere i klubben til at en eventuell Lionel Messi-overgang til Etihad Stadium ikke bryr ham nevneverdig. Dette skriver i alle fall Manchester Evening News.

Mail on Sunday skriver at West Ham føler seg trygge på å lande en overgang for Brentfords kantstjerne Saïd Benrahma (25).

Hammers er angivelig beredt til å øke budet sitt til omtrent 18 millioner pund for den målfarlige algerieren. Beløpet tilsvarer drøyt 215 millioner kroner.

Everton-spissen Moise Kean (20) sikret seg en overgang til Paris Saint-Germain like før overgangsvinduet stengte, og den unge italieneren virker tilfreds med det. Mail on Sunday skriver at Kean har avslørt at han ikke er «spesielt lei seg» over å ha kommer seg bort fra engelsk fotball.

Den nyinnkjøpte Chelsea-stjernen Kai Havertz (21) erkjenner ifølge Evening Standard at intensiteten i Premier League-kamper gjør det veldig slitsomt å spille i England sammenlignet med Bundesliga.

Leicesters ferske stopperkjøp Wesley Fofana (19) sier til L'Equipe at han aldri hadde noe ønske om å «starte en krig» mot gamleklubben Saint-Étienne, som for øvrig trenes av tidligere Leicester-manager Claude Puel. Den franske U21-landslagspilleren Fofana innrømmer dog at han ba om å bli solgt.

