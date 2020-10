Søndagens Premier League-rykter

Spekulasjoner om i gigantoverganger til Manchester - fra Spanias to største klubber.

Liverpools midtbaneprofil Georginio Wijnaldum (29) står fortsatt på ønskelista til Barcelona og klubbens nederlandske trener Ronald Koeman. Det gjør for øvrig også en annen av Koemans landsmenn, Lyon-stjerne og tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay (26).

Til Algemeen Dagblad i hjemlandet sier Koeman at Barcelonas interesse for Wijnaldum i forrige overgangsvindu var helt uavhengig av usikkerheten rundt situasjonen til ledestjernen Lionel Messi (33).

Sunday Mirror mener å vite at Barcelona tror nevnte Messi ender opp i Manchester City neste sommer. Trener Koeman skal ifølge opplysningene ha innsett at superstjernen forsvinner til klubben der gamletreneren Pep Guardiola styrer skuta.

Den nåværende Barca-treneren har samtidig oppfordret klubbledelsen til å fortsette jobben med å sikre seg Barcelona-oppvokste Eric Garcia (19) fra Manchester City, skriver Sunday Mirror. Stoppertalentet er inne i sitt site kontraktsår med City. Han ankom de lyseblå fra Barcelonas akademi, La Masia, som ungdomsspiller i 2017.

FLYTTER HJEMOVER? Manchester Citys Eric García. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos / NTB)

Mail on Sunday har søndag en litt eldre historie om West Ham-manager David Moyes. Som Manchester United-boss forsøkte Moyes å snyte Real Madrid for signeringen av Gareth Bale fra Tottenham i 2013.

Moyes forteller at United hadde et helikopter stående på treningsanlegget, klart til å frakte Bale inn og ut av forhandlinger de håpet skulle overtale Spurs-profilen til å droppe Real Madrid.

The Sun hevder Manchester United har rettet øynene mot Real Madrid også nå, og spilleren det gjelder er den unge midtbaneprofilen Federico Valverde (22). Uruguayaneren skal angivelig ha en utkjøpsklausul på utrolige 7,75 milliarder kroner.

Skal vi tro den engelske tabloidavisa kan en Paul Pogba-overgang motsatt vei likevel være med på å finansiere en bytteavtale. United forlenget nylig med den franske 27-åringen til 2022. Men Pogbas uttalelser om at han drømmer om å spille for Real Madrid en gang stilner ikke ryktemølla med det første.

Manchester United-angriper Marcus Rashford (22) sier han er overbevist om at ankomsten til Edinson Cavani (33) vil hjelpe klubbens jakt på titler. Uttalelsen gjengis av Sky Sports.

Everton-vingen Yannick Bolasie (31) er delvis skyld i selv at han ikke fikk gjennomført en overgang til Championship og Middlesbrough på deadline day. Dette sier i alle fall Boro-manager Neil Warnock til Teeside Gazette.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger sier ifølge Daily Mail at han kom erkerivalen Tottenham i forkjøpet da han sikret seg Danny Welbeck fra Manchester United i 2014. Og dette skal ha skjedd til tross for at Wenger måtte avbryte forhandlingene fordi han skulle møte paven.

