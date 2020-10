Søndagens Premier League-rykter

Det er flere enn Liverpool som er på midtstopperjakt. Og får José Mourinho det som han vil ha det likevel?

Real Madrid innfridde i El Clásico på bortebane mot erkerivalen Barcelona lørdag, men framtida til trener Zinedine Zidane virker stadig uviss. Ifølge radioprogrammet El Transistor på den spanske kanalen Onda Cero har Real Madrid tatt kontakt med tidligere Tottenham- og Southampton-manager Mauricio Pochettino.

En annen argentiner som tilsynelatende er på jobbjakt er Pochettinos landsmann Sergio Romero (33). Keeperen vil bort fra Manchester United etter å ha blitt vraket fra klubbens Premier League-tropp, skriver Star on Sunday. Romero skal ha fått vite om vrakingen via sosiale medier.

Manchester Evening News skriver at United-manager Ole Gunnar Solskjær har forsikret at nyinnkjøpte Donny van de Beek (23) får sjansen igjen snart. Nederlenderen kom aldri på banen i 0-0-oppgjøret mot Chelsea lørdag.

Hele fem Premier League-klubber er ute etter å sikre seg Reading-kaptein og midtstopper Liam Moore (27), påstår Teamtalk. Dette gjelder angivelig Newcastle, Southampton, Wolverhampton, West Ham og Crystal Palace.

Liverpool er også på stopperjakt etter knesskaden Virgil van Dijk (29) pådro seg sist helg, og skal vi tro Sunday Mirror har de helrøde scouserne flere navn på blokka.

Et av dem skal være Brightons Ben White (23), men manager Graham Potter hos sørkystlaget avfeier muligheten for et salg av stopperen, og omtaler ryktene som «støy».

NEPPE TIL SALGS: Ben White. Her avbildet etter ligaoppgjøret mot Crystal Palace nylig. Foto: Mike Hewitt (Reuters / NTB)

Sunday Mirror melder derimot også at Liverpool har begynt på samtaler med Schalke om en overgang for tyrkeren Ozan Kabak (20).

Den samme søndagsavisa kan fortelle at tidligere Arsenal- og West Ham-spiller Jack Wilshere (28) ser for seg å spille i den nordamerikanske proffligaen MLS. Wilshere skilte lag med West Ham da avtalen løp ut i sommer.

Tottenham-manager José Mourinho har ifølge Sunday Express kommet med en oppfordring til klubbformann Daniel Levy: Han vil ha den samme støtten til å forbedre laget via overgangsmarkedet som Liverpool har hatt de siste sesongene.

Dette står i så fall i stor kontrast til premissene Mourinho selv sa lå til grunn for at han fikk jobben for et knapt år siden. Den gangen påpekte portugiseren at han var kommet til en klubb med mindre økonomiske muskler enn mange av hans tidligere klubber.

Leeds forbereder et nytt bud til Wigan for unggutten Sean McGurk (17), hevder The Sun. Yorkshireklubben forsøkte også å hente den offensive midtbanespilleren da overgangsvinduet var åpent, men fikk nei fra Wigans klubbadministratorer da.

Italienske Calciomercato rapporterer at Leicester gjorde enda et forsøk på å kjøpe den tyrkiske Juventus-midtstopperen Merih Demiral (22) i sommer. Manager Brendan Rodgers og kompani skal ha sendt et bud på drøyt 382 millioner kroner til Nord-Italia, men fikk dette kontant avslått av Juventus.

Leicester endte isteden opp med å hente inn den unge franskmannen Wesley Fofana (19) fra Saint-Étienne, som har imponert for blåtrøyene så langt.