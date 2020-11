Søndagens Premier League-rykter

Phil Jones skal angivelig være bekymret for fremtiden sin, mens Liverpool følger nøye med på et stort Ajax-talent.

Manchester United-spiller Phil Jones er redd for at en planlagt overgang til Burnley kommer til å falle gjennom, skriver Daily Star. Midtstopperen har vært ryktet til et låneopphold på Turf Moor i januar, men et planlagt eierskifte i Burnley kan skrote Jones sine sjanser for å få spille for klubben.

Liverpool følger nøye med på Ajax-unggutten Perr Schuurs, melder The Mirror. 20-åringen viste seg frem for Merseyside-klubben på et prøvespill for to år siden og har imponert i Ajax sine siste Champions League-oppgjør.

Real Madrid planlegger å ikke signere noen nye spillere under overgangsvinduet i januar, skriver Marca. De regjerende La Liga-mesterne følger et stramt budsjett på grunn av koronaviruset, og vil ikke bruke penger med mindre de får inn nye midler på spillersalg.

Fiorentinas midtstopper Nikola Milenkovic blir følgt nøye av AC Milan som et alternativ i det kommende overgangsvinduet, melder Calcio Mercato. Den italienske klubben vil ha mer bredde i de bakre rekker siden de spiller både Serie A, Coppa Italia og Europa League denne sesongen.

Ghana-legenden Asamoah Gyan har returnert til hjemlandet sitt i en overraskende overgang til laget Legon Cities, skriver Goal.com. 34-åringen har hatt en innholdsrik karriere, men er nok mest kjent for sine prestasjoner for Ghana i VM og Premier League-oppholdet i Sunderland.

Napoli-manager Gennaro Gattuso nærmer seg en kontraktsfornyelse i den sør-italienske klubben, melder Sky Sport Italia. Den tidligere midtbanespillerens nåværende kontrakt løper ut i 2021. Nå skal det være snakk om en avtale til 2023.

Inter skal være villige til å selge Christian Eriksen, skriver Calcio Mercato. AC Milan, Roma og Lazio skal være interessert i dansken sine tjenester, som skal være tilgjengelig for en prislapp på 18 millioner pund.

Real Madrid sin kreative midtbanespiller Isco skal være interessert i å bli gjenforent med sin tidligere manager Carlo Ancelotti og tidligere lagkamerat James Rodriguez i Everton, hevder Sunday Mirror.

Malmö sin 21 år gamle midtstopper Anel Ahmedhodzic har skapt interesse fra Chelsea, skriver Expressen. London-klubben planlegger et bud på 8 millioner pund for bosnieren.

Tidligere Frankrike og Arsenal-stjerne Robert Pires tror Kylian Mbappe ville vært tjent med en overgang til Real Madrid, har han fortalt til Goal.com.