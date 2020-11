Søndagens Premier League-rykter

David Beckham skal ønske seg Ramos neste sommer, mens sønn av fransk legende er ønsket av europeiske toppklubber.

Sergio Romero ser ut til å ha spilt sin siste kamp i Manchester United, og nå teller argentineren ned dagene frem til overgangsmarkedet åpner i januar, melder The Sun.

Samme avis skriver at West Ham ønsker seg Lyons Moussa Dembele. Den 24-årige franskmannen skal være lei av benketilværelsen i Ligue 1, og kan forlate klubben for omtrent 30 millioner pund.

Den spanske avisen AS skriver at David Beckham ønsker å hente sin tidligere lagkamerat, selveste Sergio Ramos, til Inter Miami. Det skal først og fremst være aktuelt dersom 34-åringen ikke fornyer kontrakten sin med Real Madrid, som nå går ut sommeren 2021.

Phil Foden har fått flere kamper fra start i Pep Guardiolas Manchester City denne sesongen. Nå kan 20-åringen angivelig forvente seg en solid lønnsøkning, og ifølge Daily Star er det snakk om at han vil bli tilbudt en ny kontrakt hvor han vil tjene omtrent 900.000 kroner i uka, i grunnlønn.

Den østerrikske vingen Husein Balic, som til daglig spiller for LASK Linz, er ønsket av Southampton og Brentford, melder Daily Mail. 24-åringen skal angivelig være en av de raskeste spillerne i verden, og skal ha nådd en toppfart på 39 km/t i en U21-kamp mot Frankrike, i tillegg til å ha sprintet 20 meter på 2,75 sekunder.

Marcus Thuram, sønn av den franske legenden Lillian Thuram, har ifølge Bild vekket interesse fra en rekke europeiske storklubber. Både Manchester City, Barcelona og Juventus ser ut til å ha 23-åringen på ønskelisten.

Det er en lite skjult hemmelighet at Arsenal var interessert i å sikre seg Lyons midtbanestjerne Houssem Aouar i sommerens overgangsvindu. Sport Witness skriver at The Gunners var én av tre klubber som ønsket ham, men at de ikke ble enige om prisen for franskmannen.

Søndag kveld møtes Arsenal og Aston Villa til dyst, i det som vil bli Emiliano Martinez' gjensyn med Emirates. Ifølge The Mirror skal manager Mikel Arteta nylig ha gått ut og støttet salget av argentineren, og han skal ikke være overrasket over sin tidligere keepers solid start i sin nye klubb.