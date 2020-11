Søndagens Premier League-rykter

Storovergang kan være avhengig av superstjernens gamle venner.

Kontrakten til Lionel Messi (33) løper forstatt ut til sommeren, og Manchester City er selvsagt fortsatt interessert i en avtale med Barcelonas argentinske superstjerne. Ifølge Mundo Deportivo kan en mulighet for å avslutte karrieren i Man Citys samarbeidsklubb New York City virke ekstra forlokkende på Messi.

Barcelonas ubestridte ener på banen vil likevel ha noen forsikringer før han eventuelt skriver under for Manchester City. Skal vi tro det spanske TV-programmet El Chiringuito vil Messi at både manager Pep Guardiola og stjernspissen Sergio Agüero (32) blir værende på Etihad Stadium.

Sunday Telegraph kan fortelle at i alle fall Guardiola nærmer seg en ny avtale med Manchester City. Den tidligere suksesstreneren til Barcelona og Bayern München fulfører sitt femte år i City ved sesongslutt. Guardiola skal være mer lysten på å fortsette der han er nå enn å finne arbeid et annet sted.

Southampton kan komme til å selge Mohamed Elyounoussi (26) til Celtic, skriver nettstedet Hampshire Live, og viser til en uttalelse fra den tidligere Premier League-spissen Darren Bent. Sistnevnte mener tidspunktet for et eventuelt salg er godt, sett med Southampton-øyne.

Dette begrunnes med at Elyounoussi har imponert stort i Celtic den siste tida. Den norske vingen har ifølge Transfermarkt stått for ti scoringer på 18 kamper i alle turneringer denne sesongen. Saints-manager Ralph Hassenhüttl har tidligere i høst åpnet for å gi Elyounoussi en ny sjanse i Premier League-klubben. «Moi» er er utlånt fra Southampton til Celtic for andre sesong på rappen.

Tottenham-manager José Mourinho sier ifølge portugisiske Sport TV at innlånte Gedson Fernandes (21) kan bli avkortet.

Midtbanespilleren ankom Spurs fra Benfica på lån i januar, og skulle etter planen fullføre denne sesongen hos de liljehvite. Fernandes har bare vært på banen 13 ganger for Tottenham, og de fleste av dem som innbytter.

Chelsea og Liverpool er blant klubbene som vurderer forsøk på å hente Barcelonas unge backtalent Alejandro Balde (17), hevder den katalanske avisa Sport. Venstrebacken er angivlig på full fart inn i Barcelona-trener Ronald Koemans førstelagsstall, noe skal ha fått varsellampene til å blinke hos Premier League-klubbene.

Både Liverpool og Everton skal være interessert i å sikre seg midtstopperen Gleison Bremer (23) fra Torino. Det skirver i alle fall Liverpool Echo.

Evertons ivorianske midtbanespiller Jean-Philippe Gbamin (25) kan ende opp med å bli solgt i januar, mener Teamtalk å vite. Den defensive midtbanespilleren nærmer seg nå en retur til fotballbanen etter et langvarig skadeavbrekk på grunn av en røket akillessene.

Calciomercato mener å vite at Manchester United har fått en liten advarsel fra agenten til Eric Bailly (26). Ivorianeren ønsker seg mer spilletid, og må ifølge agenten vurdere andre alternativer om situasjonen ikke bedrer seg. Bailly har kontrakt på Old Trafford fram til juni 2022.

Sunday Mirror kobler to av de største klubblederne i Ajax til mulige ansettelser i Manchester United i framtida.

Det dreier seg om den tidligere keeperkjempen Edwin van der Sar, som nå er administrerende direktør i Ajax, og klubbens sportsdirektør Marc Overmars. Sistnevnte var stjernespiller i både Arsenal og Barcelona. Nå er angivelig begge de to Ajax-toppene føle seg lystne på å nye utfordringer.

