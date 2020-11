Søndagens Premier League-rykter

Pep Guardiola speider etter ny spiss.

På lørdag ble det et forsmedelig tap for Manchester City og Pep Guardiola mot Totttenham, og dagen derpå er det fokus på de lyseblå fra Manchester.

Sunday Mirror skriver at klubben ønsker å tilby Raheem Sterling en ny og forbedret kontrakt. Star on Sunday legger til at klubben også skal ønske å gjøre det samme med Gabriel Jesus.

Guardiola skal også ha gjort det klart at en langtidserstatter for Sergio Aguero er en prioritet i tiden som kommer. Benfica-stortalentet, Darwin Nunez (21), skal være høyt på lista, skriver The Telegraph.

På den andre siden av byen skal nå Ole Gunnar Solskjær ha bestemt seg for å selge Sergio Romero i januar. Den argentinske målvakten har gjort det klart at han gjerne skulle ha forlatt klubben allerede i forrige overgangsvindu.

Isak Bergmann Johannesson (17) spiller til daglig i IFK Norrkoping, og skal allerede være på blokka til de fleste storklubbene i Europa. Nå mener Sunday Mirror å vite at United risikerer å tape terreng i kampen om stjerneskuddet til Juventus, som også skal ha kastet seg inn i kampen.

Vi kan også registrere at Cristiano Ronaldo skal ønske seg en retur til sin gamle klubb, men dessverre for United-supporterne er det Real Madrid det er snakk om, skriver Marca.

I Real Madrid finner vi også Raphael Varane, som i tide og utide har vært koblet til Old Trafford. Goal melder nå at Zinedine Zidane insisterer på at 27-åringen ikke er til salgs.

Det skal derimot Isco være, og klubben skal være villige til å lytte på bud på midtbanespilleren. Prislappen skal være på rundt 45 millioner pund, og Marca trekker frem Arsenal og Manchester City som interessenter.

Corriere dello Sport rapporterer at Inter følger nøye med på situasjonene til Oliver Giroud og Georginio Wijnaldum, som i dag spiller for henholdsvis Chelsea og Liverpool.

