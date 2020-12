Søndagens Premier League-rykter

Midtbanespiller på vei vekk fra Manchester United, mens to andre kanskje bestemmer seg for å bli.

Jesse Lingard (27) er en mye omtalt spiller når dert snakkes om Manchester United og mulige overganger. Skal vi tro Team Talk føler 27-åringen seg klar for å be om å få forlate United i januar. Flere andre Premier League-lag hevdes å være interessert, i tillegg til de skotske storklubbene Rangers og Celtic.

Det står i kontrast til en påstand fra Star on Sunday, der det hevdes at United kommer til å forlenge avtalen til Lingard med ytterligere en sesong. Det skjer i så fall på tross av at midtbanespilleren knapt får spille på førstelaget.

Sunday Mirror mener å vite at Bruno Fernandes (26) kan vente seg et nytt kontraktsforslag fra Man United som kommer til å doble den nåværende lønna han hever på Old Trafford. Med et lønnshopp til 200.000 pund i uka, eller drøyt 2,34 millioner kroner, håper United angivelig å få tonet ned interesse fra Barcelona og Real Madrid.

Den tidligere Manchester United-profilen Patrice Evra sier til Sky Sports at Paul Pogba (27) på et tidspunkt ba styret i United om å få forlate klubben.

Etter å ha merket seg interesse fra rivalen Juventus, har Inter nå begynt å snakke med Romelu Lukaku (27) om en ny og bedre kontrakt. Det rapporterer i alle fall nettstedet 90min. Belgieren med fortid i Everton, Manchester United og Chelsea scoret sitt åttende mål i Serie A denne sesongen i seieren over Bologna lørdag.

Samme sted meldes det at Arsenal-sjef Mikel Arteta har bedt sin tidligere arbeidsgiver, Manchester City, om å gi beskjed dersom midtstopperen John Stones (26) skulle bli tilgjengelig for en overgang.

I Nord-Londons andre store fotballklubb sier manager José Mourinho at Tottenham valgte å ikke kaste bort tida i forsøkene på å hente Willian (32) i sommer. Overfor Evening Standard begrunner Spurs-manageren dette med at Arsenals lønnstilbud til den brasilianske stjernen var høyere enn det Spurs kunne ta seg råd til.

Milan er ifølge The Sun on Sunday i ferd med å legge inn et bud på Tottenhams midtstopper Davinson Sánchez (24). Klubben til Jens Petter Hauge skal ifølge opplysningene se på mulighetene for å kjøpe fri colombianeren nå som han er ute av laget til Mourinho.

Den tidligere Liverpool-spilleren Conor Coady (27), nå en nøkkelspiller i midtforsvaret til Wolverhampton, sier ifølge Liverpool Echo at han visste eks-lagkompisen Diogo Jota (24) ville bli en umiddelbar suksess på Anfield.

Den samme lokalavisa i Liverpool skriver at Besiktas-president Ahmet Nur Çebi har innrømmet at han ønsker seg Evertons Cenk Tosun (29). Samme Çebi har dog antydet at klubben bare har råd til å hente Tyrkias landslagsspiss på lån.

Leicester kobles til den ecuadorianske vingen Gonzalo Plata (20), skriver Leicester Mercury, og henviser til TV-kanalen VitoTvo i Sporting Lisboa-spillerens hjemland.

