Søndagens Premier League-rykter

Flere spillere kan forsvinne ut av ligaen på lån.

Etter lørdagens batalje på Old Trafford meldte Paul Pogba at man ikke måtte lytte til ryktene som har svirret den siste tiden. Til tross for det melder The Mirror at Manchester United kan være villige til å la franskmannen dra til Juventus i januar - på lån.

Calciomercato legger til at United allerede skal ha takket nei til flere forslag fra Juventus. De skal tidligere ha foreslått å inkludere Douglas Costa i en avtale som ville sendt Pogba andre vei.

Låneavtaler er tydeligvis i vinden, for 90minutes rapporterer at Tottenhams styreformann, Daniel Levy, er villig til å godta at Dele Alli forlater klubben i januar - på en låneavtale som vil strekke seg over 18 måneder. Paris Saint-Germain er den sannsynlige destinasjonen.

Arsenal kaster seg på trenden, og skal ha gjort det klart at William Saliba er mulig å hente på lån i januar. Klubben skal vurdere det slik at 19-åringen enda ikke er klar for Premier League-fotball.

I Chelsea sliter de med å finne kjøpere for Kepa Arizzabalaga, Marcos Alonso og Andreas Christensen, skriver The Express. Alle tre skal være tilgjengelige for andre klubber allerede i januar.

Tuttosport siterer Alf-Inge Haaland på at sønnen hans er mer enn fornøyd i Borussia Dortmund, men at han kan komme til å flytte på seg i fremtiden.

Tyske Bild skriver at Wolverhampton vurderer å hente 17 år gamle Marlon Roos-Trujilo, som til daglig spiller i Mainz. Midtbanespilleren har også representert Tyskland på ungdomsnivå.

