Søndagens Premier League-rykter

Det kjempes om å signere verdens beste fotballspiller.

Manchester City og Paris Saint-Germain er begge - naturligvis - interesserte i å signere Lionel Messi til sine rekker.

Klubbene skal være overbeviste om at argentineren ønsker å forlate Barcelona, melder 90min. Vi anbefaler en klype salt til dagens første rykte, før vi så beveger oss videre.

Spanske AS skriver at Mohamed Salah innrømmer at han er åpen for en overgang til Real Madrid eller Barcelona i fremtiden. I et intervju med avisen sier nemlig Liverpool-stjernen at han anser de som toppklubber, men han legger også til at han er fornøyd i Liverpool.

Klubben skal også være interessert i å hente Yves Bissouma til Anfield. Brighton-spilleren skal også være på blokka til Real Madrid, ettersom Zinedine Zidane skal ha latt seg imponere stort av midtbanespilleren, hevder Defensa Central.

Daniel James imponerte voldsomt innledningsvis i Manchester United, men siden har det dabbet av for 23-åringen. Et utlån i januar har vært snakket om, men nå skriver Manchester Evening News at lynvingen har bestemt seg for å bli værende for å kjempe om en plass i startelleveren.

Der vil han også få konkurranse av Amad Diallo, som Ole Gunnar Solskjær signerte allerede i sommer. 18-åringen skal nå ha ordnet seg et italiensk pass, slik at overgangen fra Atalanta til United lar seg gjøre i januar, melder Sky Sports.

34 år gamle Olivier Giroud skal ha blitt vurdert som et alternativ til Zlatan Ibrahimovic i AC Milan, all den tid svensken for tiden sliter med en skade. Nå skal klubben ha bestemt seg for å prøve seg på en yngre spiller, skriver Inside Futbol.

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?