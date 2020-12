Søndagens Premier League-rykter

Wolverhampton skal på spissjakt, skal vi tro dagens ryktebørs.

Real Madrid skal ønske seg Manchester CItys stortalent, Phil Poden. Skal vi tro The Mirror, mener den spanske storheten at de kan lokke Foden til Spania ved å friste med mer spilletid enn han får i City nå.

Vi skal nok lese en hel del om Paul Pogbas klubbfremtid de neste månedene. Med mindre Juventus gjør alvor av informasjonen Eurosport sitter på - som skal være at klubben vil forsøke å hente Pogba fra Manchester United allerede i januar - gitt at United godtar et bud på drøye 50 millioner pund.

Daily Star mener å vite at Wolverhampton ser seg rundt etter mer skyts i angresrekka, og trekker frem Real Madrids Luka Jovic, såvel som Divock Origi, kulthelten i Liverpool.

Marcel Sabitzer har blitt et ettertraktet navn i Fotball-Europa, og lørdag kveld meldte anerkjente Christian Falck at Tottenham er interessert i å hente 26-åringen, som for etter alle solemerker ikke får det kontraktstilbudet han hadde ønsket seg i RB Leipzig.

Daniel James får det ikke helt til å svinge i United, men det skal være nok av klubber som ønsker å hente lynvingen på utlån. Daily Star trekker frem klubber som West Brom, Leeds, Burnley og Brighton som aktuelle destinasjoner.

Folarin Balogun er et forholdsvis ukjent navn for mange, men den 19 år gamle spissen skal ha vekket interessen til Liverpool og en hel del Bundesliga-klubber, ettersom talentet ikke ønsker å forlenge kontrakten med London-klubben.

