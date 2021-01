Søndagens Premier League-rykter

Det kan se ut som at tiden til Paul Pogba i Manchester United kan være over til sommeren, skal man tro The Mirror.

Ifølge The Mirror kommer Manchester United til å selge Paul Pogba til sommeren. Klubben skal ha akseptert at franskmannen ikke ønsker å skrive under på en ny kontrakt for United, og de vil prøve å få så mye penger for Pogba som mulig, hevder avisen. 27-åringens kontrakt løper ut i 2022, og det rapporteres at Real Madrid, Juventus og PSG er interessert i å hente den franske superstjernen.

The Mirror hevder også at Manchester United nå heller vil prøve å gå for Erling Braut Haaland i stedet for Jadon Sancho. Nordmannen skal angivelig være førsteprioritet på Old Trafford. De røde djevelene mener de gjorde en riktig beslutning da de ikke betalte det Dortmund ville ha for Sancho i sommer, og klubben stiller nå spørsmål om de egentlig trenger engelskmannen, skriver den engelske avisen.

Les også: Arsenal herjet med West Bromwich i snøværet - hylles etter drømmescoring

Inter har gitt både Real Madrid og Atletico Madrid tilbud om å hente Christian Eriksen de siste ukene, hevder Marca. En overgang til den spanske hovedstaden skal likevel ikke være så sannsynlig, siden koronaviruset skal ha gjort økonomien til de to storklubbene strammere.

Leicester skal ha tilbudt Hamza Choudhury til Newcastle, West Bromwich og Southampton, melder Daily Mail. Ifølge avisen er det mest sannsynlige at midtbanespilleren blir lånt ut etter å ha slitt med spilletiden.

West Bromwich sin nye manager Sam Allardyce har uttrykt at klubben er nødt til å signere flere spillere i januar for å kunne holde seg i Premier League, skriver goal.com.

Les også: Bekreftet: Pochettino tar over PSG

Crystal Palace skal være den siste klubben som kaster seg inn i kampen om signaturen til Schalke 04-midtstopperen Ozan Kabak, hevder Daily Mail. Manchester United, Leicester og RB Leipzig skal også være interessert i 20-åringen.

William Saliba skal være klar for å ta et lønnskutt for å forlate Arsenal, melder L'Equipe. Oppholdet til franskmannen i London-klubben har ikke gått som håpet, og flere klubber skal visstnok være klare for å legge inn bud på 19-åringen under overgangsvinduet nå i januar.

Newcastle-manager Steve Bruce håper å kunne hente Chelseas midtstopper Fikayo Tomori på lån, skriver Daily Mail.

Den franske veteranen Olivier Giroud har blitt koblet til West Ham, men 34-åringen skal nå ønske å bli værende i Chelsea, melder Sky Sports.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars