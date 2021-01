Søndagens Premier League-rykter

Mauricio Pochettino fortsetter å se mot Premier League, og nordmann skal være ønsket av Premier League-klubb.

Everton skal være i samtaler med Bournemouth om Joshua King, skriver ikke alltid treffsikre The Sun. De melder videre at det kan ende med en bytteavtale, som kunne sendt Jarrad Branthwaite (18) eller Jonjoe Kenny (23) til The Cherries.

Sunday Mirror skriver at Inter kan tenke seg å hente Manchester Uniteds Jesse Lingard på lån, men bare hvis de får avlastet Christian Eriksen. De to 28-åringene har begge opplevd motbakke i sine respektive lag denne sesongen, av forskjellige grunner.

På lørdag ble det meldt at Maurico Pochettino ønsket å hente Sergio Aguero fra Manchester City, og på søndag følger Daily Star opp med at han også (?) ønsker å bringe Paul Pogba tilbake til Paris. Det står til og med skrevet at Pochettino ønsker å bygge laget sitt rundt VM-vinneren.

Dayot Upamecano er en ønsket herremann på fotballkontinentet, og nå melder Daily Mail at Chelsea har kastet seg inn i kampen om 22-åringen. De mener også å vite at RB Leipzig kommer til å fortsette å selge sine beste spillere i fremtiden.

Manchester Evening News skriver også at Manchester United (fortsatt) ønsker å signere stopperkometen.

En spiller Ole Gunnar Solskjær neppe får kloa i, er West Ham-stjerne, Declan Rice. Sunday Mirror melder nemlig at midtbanespilleren ikke ønsker å forlate London, og dermed er det Chelsea som står igjen som store favoritter til spillerens signatur.

Pengene av et eventuelt Rice-salg kan ende i Watford, melder The Sun. West Ham skal ønske seg Ismaila Sarr - og skal sågar være villige til å legge 30 millioner pund på bordet for driblefanten.

Mail legger til at West Ham vurderer å hente Mariano Diaz fra Real Madrid på lån.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen