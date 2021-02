Søndagens Premier League-rykter

Liverpool stadig på stopperjakt, og Chelsea-stjerne er usikker på fremtiden.

Dayot Upamecano er bare en liten bekreftelse unna å bli Bayern München-spiller, og dermed mener The Express å vite at Manchester United nå har vendt sin oppmerksomhet til Jules Kounde (22) som spiller i Sevilla.

Det står ingenting om hva den talentfulle franske midtstopperen vil koste Ole Gunnar Solskjær & co, men det blir neppe veldig rimelig.

Manchester Evening News skriver også at Solskjær vurderer å hente Raphina - som signerte for Leeds forrige sommer. Han har for øvrig også spilt med Bruno Fernandes i Sporting Lisboa.

Lørdag ble nok et bevis for Jürgen Klopp og Liverpool om at forsvars- og skadekrisen fortsatt lever i beste velgående. The Mirror melder at de nå har sett seg ut Torinos midtstopper, Bremer (23) som en billig forsterkning.

De rødkledde fra Liverpool skal også følge nøye med på Florian Neuhaus (23). Borussia Monchengladbach-spilleren skal også være på radaren til klubber som Manchester City, Juventus og Bayern München, skriver 90min.

The Sun rapporterer at Arsenal stadig ikke har gitt opp håpet om å komme til enighet med Folarin Balogun om en kontraktforlengelse. Litt på siden, så har også Arsene Wenger bekreftet til beIN Sport at at gjorde alt i sin makt for å signere Jamie Vardy i 2016. Tenke seg hva som kunne vært?

Mer Arsenal. Isco (28) sliter med spilletiden i Real Madrid, og Sevillas sportsdirektør, Monchi, siteres på at midtbanespilleren ønsker å forlate Bernabeu i sommer. Det er Estadio Deportivo som videreformidler nyheten.

The Mirror skal også vite at Arsenal må betale 22 millioner pund til Real Madrid om de ønsker å beholde Dani Ceballos på permanent basis.

Et lite stykke unna i London finner vi Hakim Ziyech (27), som enda ikke helt har funnet føttene i Chelsea. Nå skriver Corriere Dello Sport at marokkaneren nå vurderer sin klubbfremtid etter den tøffe starten i Premier League.

