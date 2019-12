Sønderknust Stina Nilsson tvunget til å avbryte Tour de Ski

Stina Nilsson gikk første etappe av Tour de Ski med smerter. Nå er det klart at hun reiser hjem etter bare én etappe.

LENZERHEIDE/OSLO (Nettavisen): Det er Sveriges landslagslege Jan Wall som bekrefter nyheten til svenske Expressen.

- Hun drar hjem i morgen (søndag), sier Wall til den svenske avisen.

Nilsson endte på en 24. plass - over ett minutt bak vinner Therese Johaug på lørdagens 10-kilometer i Lenzerheide.

Etter løpet gråt hun da hun snakket med Nettavisen og de andre journalistene på plass i Sveits.

- Det var mye smerte, og jeg har kjent på det gjennom uken. Jeg trodde ikke det skulle påvirke meg, men det var vanskelig å se bort fra det i dag, forklarte et gråtkvalt Nilsson, som understreket at det var snakk om en skade i ribbeina.

LES OGSÅ: Perfekt Tour de Ski-start for Therese Johaug

Hun oppsummerte da at stemningen var alt annet enn god etter en marerittstart på årets tour. På spørsmål om hvordan følelsen var etter tourens første renn var svaret klart:

- Utrolig kjedelig, svarte den svenske profilen, som siden har blitt bekreftet ferdig i denne sesongens Tour de Ski.

Som nevnt så er det snakk om et problem i ribbeina for den svenske profilen. Hun måtte derfor avlyse en av sine treningsleiere før sesongen grunnet et brist i ribbeina.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si akkurat nå. Hun har hatt noen kjenninger, men mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere, sa den svenske landslagssjefen Markus Ingesson til Expressen rundt skaden til Nilsson.

Nilssons beste plassering i Tour de Ski er hennes tredjeplass fra 2017-utgaven av den krevende turneringen. Forrige sesong deltok hun ikke.

Les også Ustjugov viste styrke mot Klæbo og kompani