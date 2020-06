Sondre Nordstad Moen med europarekord på 25.000 meter

Sondre Nordstad Moen lå en stund an til verdensrekord, men han måtte nøye seg med å sette europarekord på 25.000 meter på bane med 1.12.46,5.

Den gamle rekorden var på 1.13.57,6 og tilhørte tyske Stephane Franke, satt i 1999.

Moens treningsleir i Kenya varte noen måneder lenger enn planlagt på grunn av viruspandemien, men han rakk å ta seg hjem og unnagjøre karantene før han la ut på sitt lange løp under Impossible Games.

På veien satte han også nordisk rekord i en times løp.

– Jeg er mektig imponert over Sondre som løp alene utpå der i 61-runder, sa Therese Johaug til NRK. Langrensstjernen var ferdig med sin sterke 10.000 meter rett etter at Moen kom i mål.

– Det var europarekorden på 25 kilometer jeg gikk for. Tidligere var det sagt at jeg skulle gå for timesrekorden. Jeg var noen få sekunder etter på kilometertidene, og det ble ble for tøft, så jeg ga opp den etter 13-14 kiolometer, men jeg hadde grei klaring på 25-kilometerrekorden. Jeg er fornøyd, sa Moen.

Han passerte 10.000 meter på 28.37,9 og 20.000 meter på 57.55,0.

