Sønnens fotballtrening ga Bislett Games-sjefen inspirasjonen for «Impossible Games»

Steinar Hoen understreker viktigheten for norsk idrett å arrangere Bislett Games, men at de har tapt store summer på problemene som herjer på verdensbasis.

BISLETT (Nettavisen): Torsdag ble det klart at Bislett Games kommer til å gå uten publikum torsdag 11. juni, men at det tradisjonsrike arrangementet blir å finne i en ny form: Impossible Games.

Bislett Games-sjef Steinar Hoen fortalte om konseptet der utøvere skal løpe med flere baner mellom hverandre, mens stjerner som Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal løper alene.

Dermed fortsetter Bislett Games tradisjonen som har vart siden 1966, der utøvere skal deltar i hovedstaden. Det eneste unntaket er i 2004, da Bislett ble utbygd, da arrangementet gikk i Fana i Bergen.

Les også: Gjert Ingebrigtsen forberedt på å gjøre endringer som følge av koronaviruset: - Kan ikke dundre på i et halvt år

Fotballtrening

Det smått sensasjonelle konseptet blir det første av sin type, men inspirasjonen til hvordan dette nå gjennomføres fikk Bislett Games-sjefen fra sin egen sønn:

- Ideen kom fra fotballtreningen til min sønn Markus. 1. april fikk man regler for norsk idrett, der man kunne bedrive idrett i begrenset form, og hovedregelen var to meter og grupper på fem, sier Hoen til Nettavisen.

- Det var en fotballtrening, og jeg ble spurt som forelder om jeg kunne være med, og da så jeg at det fungerte veldig bra. Det har siden fungert i norsk idrett, og jeg tenkte «kunne det vært mulig å gjennomføre et Bislett Games basert på reglene, der vi bygger konsept rundt reglene, og ikke motsatt?»

Han forteller at han har jobbet «døgnet rundt» de sist tre ukene for å finne ut om konseptet, og har hatt tett kontakt med de nødvendige kontaktpersonene om hvordan man skal gjennomføre konseptet.

Blant annet har man funnet en løsning for hvordan man skal kunne få utøvere som svenske Mondo Duplantis til Bislett i juni:

Reglene er at man kan reise fra Sverige til arbeidsplassen, uten å være i kontakt med noen, og reise ut igjen samme dag, sier Hoen.

- Tilsvarende er at de svenske utøverne reiser fra grensa, der hotellet deres ligger, direkte til Bislett Games, der konkurrerer de uten å være i kontakt med noen, direkte inn i bilen igjen og tilbake over svenskegrensa. Dette er innenfor reglene.

Les også: Karsten Warholm er Årets Sportsnavn 2018 i Nettavisen

- Dette får du ikke til

Han forteller at de fleste av utøverne ble overrasket over forslaget. Blant dem var langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal, som skal forsøke å slå Grethe Waitz' norgesrekord på 3000 meter fra 1979:

- Steinar ringte meg og var veldig ivrig med denne ideen. Først tenkte jeg «dette her får du ikke til», men var gira på dette. Det er jeg som kom med ideen til lyset, sier Bjerkeli Grøvdal til Nettavisen.

Hun skal bruke wave light, som følger rundt i de rundetidene Grethe Waitz hadde i 1979. Dette er et lys som konstant vil fortelle løperen hvor hun må ligge for å være i tråd med Waitz' rekord.

- Jeg kjente var ivrig på tanken, men jeg ble ekstra letta da han sa han hadde fått med seg myndigheten og helsedirektoratet på dette. Jeg turte ikke håpe før det var i boks, men jeg synes det er utrolig kult at Steinar ser mulighetene her, sier Bjerkeli Grøvdal.

SKAL DELTA: Både Karoline Bjerkeli Grøvdal og Karsten Warholm skal delta under Impossible Games. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Også superstjernen Karsten Warholm forteller at han var litt usikker på om dette kun gå i orden:

- Først og fremst tenkte jeg at vi måtte ha de riktige godkjenningene på plass fordi man vil nødig være en av de som trosser de anbefalingene og reglene som finnes. Jeg ønsker ikke å være en av dem, sier Warholm til Nettavisen.

Han forteller at da han fikk alle garantiene for dette, så var han positiv til gjennomføringen av Impossible Games.

- Jeg tenker at dette er et fint holdepunkt å ha når vi skal trene og se hva tiden bringer. Jeg er positiv til konsept, men jeg var skeptisk til om dette var gjennomførbart. Jeg vet at det er strengt, men jeg forstod at dette var veldig godt tatt vare på, sier Warholm.

Han skal løpe 400 meter hekk alene i et forsøk på å slå verdensrekorden. Den står på 46.78, og ble satt av Kevin Young.

Les også: Kjempeår for Team Ingebrigtsen

Har tapt enorme summer

Alt dette skal gå på norsk TV, og skal sendes over én time, forteller Hoen. Han er uansett veldig tydelig på at dette er et arrangement som overhode ikke bringer med seg noe økonomisk vinning:

- Vi har mistet enorme inntekter i form av internasjonale TV-avtaler, og publikumsinntekter. Alle som har kjøpt billett nå får pengene sine tilbake, sier Hoen.

- Vi har tapt mye, men kostnadssiden er også null. Alle utøverne stiller gratis, det internasjonale friidrettsforbundet betaler premiepengene. Det er ingen flyreiser eller hotellopphold.

Han forteller at arrangement mest sannsynlig også vil vises på svensk TV, men at det har vært helt essensielt for gjennomføringen at utøverne stiller gratis.

DUKKER OPP: Mondo Duplantis er blant de svenske utøverne som tar turen over grensa. Foto: Francois Lo Presti (AFP)

Blant de mer innovative variantene finner vi den franske legenden Renaud Lavillenie, som parallelt hopper hjemme i sin hage i Pérignat-lès-Sarliève, mot ovennevnte Duplantis.

Hoen er tydelig på at man går mot et veldig annerledes stevne i hovedstaden i midten av juni, enn hva man vanligvis er vant med:

- Det blir sikkert rart og spennende, men samtidig nostalgisk. Utøverne får ikke konkurrert, OL er avlyst, så dette er bra for dem og bra for TV-seere, som sikkert er lei av å se gamle idrettsklipp og hviterussisk fotball, sier Hoen, som også understreker at gjennomføringen av stevnet er livsviktig for Bislett Games.

- Det har vært ikke bare vært viktig, men eksistensielt for oss å få dette til. Hadde vi ikke klart det hadde vi både økonomisk, og av andre grunner, hatt en vanskelig fremtid.

Les også Isabelle Pedersen mistet toppstipend, men får fortsatt samme støtte