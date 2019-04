Sons historiske scoring sikret Tottenham-seier

Son Heung-min scoret det aller første målet på Tottenhams nye hjemmebane.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE 2-0:

I Tottenhams første hjemmekamp på nye, ærverdige Tottenham Hotspur Stadium, sørget Son Heung-min (26) for øredøvende jubel blant hjemmefansen. Foran omtrent 60.000 tilskuere banket sør-koreaneren inn det historiske målet tidlig i den andre omgangen.

Også Christian Eriksen fikk æren av å havne i målprotokollen, onsdag kveld, og hjemmelaget vant fullt fortjent 2-0 mot Crystal Palace.

Reagerer på banen

Til tross for å ha dominert både på måltavlen og på banespillet, var ikke Tottenham på sitt beste, onsdag kveld. TV 2-ekspert Brede Hangeland mener at særlig én ting kan være grunnen til dette.

- Jeg synes faktisk at banen må ta noe av skylden for prestasjonen til begge lag, sier den tidligere Premier League-stopperen etter kampslutt.

Flere av spilleren slet flere ganger med å holde seg på beina. Steffen Iversen lurte på om det kunne være snøværet i forkant av kampen som var grunnen til dette, men det ville Hangeland høre noe av.

REAGERER: Brede Hangeland stusset på gressmatta på Tottenham Hotspur Stadium. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Det skal den jo tåle. Det er jo bambi på isen til tider. Det er det verste å spille fotball når du har skruknotter på, men likevel ikke kan stole på at du blir stående på føttene, forklarer Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen har forståelse for at det kan være litt startvansker for banemannen på stadion. Han forventer likevel at dette bedrer seg til neste kamp.

- Han får ha oss unnskyldt enn så lenge, men det er viktig for Tottenham at banen er god og at det går an å ha feste, konkluderer han.

Spurs dominerte, men skapte lite

I en fartsfylt åpning av første omgang, var det Dele Alli som fikk kampens første mulighet. Etter et hjørnespark holdt hjemmelaget trykket oppe, og ballen fant til slutt hodet på engelskmannen. Fra kloss hold headet han rett på Vicente Guaita i Palace-buret.

Like etter var Jeffrey Shclupp farlig frempå for gjestene, men hardt presset av Toby Alderweireld, føyk avslutningen over mål.

Hjemmelaget tok etter hvert totalt over banespillet. Da et drøyt kvarter var spilt, fikk Christian Eriksen sjansen. Dansken avsluttet smart fra tolv meter, men Guaita var nok en gang med på notene. Like før halvtimen var spilt forsøkte også Harry Kane seg, på et frispark fra 20 meter. Skuddet hadde god retning, men ble blokkert til et hjørnespark som det ikke ble noe ut av.

Like før pause fikk Kane to nye muligheter, men ingen av headingene gikk i mål. Dermed ble den første omgangen av den målløse sorten, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

STORSTUE: Det ble gjennomført et storstilt åpningshow da Tottenham entret sin nye hjemmebane for første gang. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Historisk scoring

Gjestene åpnet den andre omgangen med en stor mulighet. Michy Batshuayi avsluttet fra 20 meter, men skuddet snek seg utenfor stolpen. Deretter tok Tottenham over nok en gang.

Og ti minutter ut i omgangen kom forløsningen for vertene. Eriksen vant ballen høyt i banen og spilte til Son Heung-min. 26-åringen dro seg inn i banen og hamret til. Ballen gikk via foten til Luka Milivojevic og inn i buret bak en utspilt Guaita. Dermed kunne hjemmefansen juble for Tottenhams aller første mål på sin nye stadion.

Etter en drøy time var Kane svært nær ved å doble ledelsen. Spissen kom alene gjennom, men fra litt skrått hold avsluttet han like over lengste kryss.

Da stadionuret passerte 80 minutter, kom vertenes andre scoring. Kane stod for forarbeidet, og inne i feltet dukket Eriksen opp. Dansken satte enkelt inn 2-0 fra kloss hold.

Innbytter Christian Benteke fikk en enorm mulighet til å redusere like før slutt, men headingen var for svak. Deretter forsøkte Wilfried Zaha seg, men Hugo Lloris vartet opp med en lekker redning.

Flere mål ble ikke scoret, og Tottenham vant komfortabelt 2-0.

Tett i toppen

Kampen om en topp fire-plassering i Premier League drar seg virkelig til. Med onsdagens resultat, ligger Tottenham på tredjeplass. De har nå 64 poeng, med seks gjenstående kamper.

Rundt Spurs på tabellen, finner vi Arsenal (63 poeng), Chelsea (63 poeng) og Manchester United (61 poeng). Det er disse lagene som kjemper om tredje- og fjerdeplassen i ligaen. Arsenal har én kamp til gode på de andre rivalene. En plass blant de fire øverste i Premier League vil sikre spill i neste års Champions League.

Helt øverst på tabellen topper Manchester City med sine 80 poeng. Liverpool følger like bak, med ett poeng mindre.

