Sørloth bommet på straffe, men vant - Målløse Haaland gikk på smell hjemme mot Köln

Alexander Sørloth fikk alle tiders mulighet til å score sitt første Bundesliga-mål for Leipzig, men brente straffespark i 2-1-seieren over Arminia Bielefeld.

På stillingen 2-0 til Leipzig kriget Sørloth seg til et klart straffespark da han stormet inn i boksen og ble felt. Straffesparket tok Sørloth selv, men skuddet ned til høyre hjørne ble reddet og Sørloth maktet ikke nå fram til returen.

Nordmannen har ennå ikke scoret siden gigantovergangen til Leipzig tidligere i år. Lørdag fikk han igjen muligheten fra start, men måtte gå målløs av banen. Leipzig fikk likevel med seg alle de tre poengene.

I Dortmund skjedde det uvanlige at Erling Braut Haaland gikk målløs av banen da Borussia Dortmund tapte 1-2 mot Köln. Ellyes Skhiri scoret to ganger for gjestene, mens Thorgan Hazard reduserte kvarteret før full tid. Haaland var fjerde sist på ballen.

Nordmannen hadde som vanlig flere sjanser. Størst av alle var muligheten han fikk fem minutter på overtid. Haaland fikk sjansen foran åpent mål, men ballen skled av foten og gikk utenfor.

