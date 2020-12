Sørloth inn fra benk da Leipzig avga poeng mot bunnlaget Köln

Alexander Sørloth var stadig aktiv den halvtimen han fikk spilt, men verken han eller resten av RB Leipzig greide å finne nettmaskene i 0-0-kampen mot Köln.

Like etter Sørloth hadde kommet inn burde riktignok Kevin Kampl ha sendt hjemmelaget i ledelsen. Etter flott spill høyt på banen fikk han ballen fra Nordi Mukiele inne i 16-meteren, men nærmest upresset smelte han ballen over mål.

Sørloth markerte seg raskt, men greide ikke å skape de virkelige store mulighetene for Leipzig.

Uten nettkjenning er fremdeles Sørloth målløs i Bundesliga. Lørdag startet han på benken for tredje bundesligakamp på rad.

Med poengtapet for Leipzig vil en eventuell vinner mellom Leverkusen og Bayern München senere lørdag ta et lite grep om ledelsen i Bundesliga når lagene tar en liten julepause etter 13 av 34 runder.

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund er på fjerdeplass, seks poeng bak Leverkusen og Leipzig.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen da Hoffenheim slo Burussia Mönchengladbach 2-1 etter et sent seiersmål. De tok dermed et lite skritt opp fra den verste bunnstriden.

