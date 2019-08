Sørloth lånes ut til Trabzonspor i to år

Alexander Sørloth har slitt med spilletid i Crystal Palace. Nå leies landslagsspissen ut til den tyrkiske toppklubben Trabzonspor. Utlånet varer i to år.

Det bekrefter Trabzonspor søndag.

– Jeg er veldig glad for å komme til en så stor klubb. Jeg mottok hyggelige tilbakemeldinger fra både klubbpresidenten og alle i klubben. Jeg ser fram til å bli del av laget, hjelpe lagkameratene mine og vinne kamper sammen, sier Sørloth til klubbens nettsted.

Klubben ble nummer fire i den tyrkiske toppdivisjonen i fjor. Videoer på Twitter viser en enorm mottakelse for den norske spissen. Elleville fans stilte med bluss og omfavnet nordmannen som hadde flere Trabzonspor-skjerf rundt halsen.

Slitt med spilletid

Sørloth har ikke fått det til stemme i Crystal Palace etter overgangen fra Midtjylland i januar 2018. For London-klubben står han med totalt 20 kamper i alle turneringer, hvorav 16 kom i Premier League. Av de 16 kampene startet 23-åringen kun fire.

Han maktet ikke å score i Premier League, men noterte seg for sin eneste scoring i ligacupen sist sesong da han scoret mot Swansea.

Nordmannen ble også lånt ut til Gent forrige sesong. Der scoret han fire mål på 19 ligakamper.

I farens fotspor

Også faren Gøran Sørloth spilte i Tyrkia da han var proff. Fra 1993 til 1994 spilte han for Bursasbor.

Etter at Alanzinho herjet for Stabæk mellom 2005 og 2009, ble han solgt til Trabzonspor. Der var han i fem år og fikk over 140 kamper for klubben.

Nylig hentet tyrkerne tidligere Chelsea- og Lyn-spiller John Obi Mikel.

(©NTB)